Nach 3 Jahre hat Apex Legends mehr Spieler auf Steam als je zuvor – Woran liegt das?

Wie ist derzeit die Stimmung in anderen „Battle Royal“-Shootern? Das Genre der „Battle Royal“- erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Neben Apex Legends erhalten auch die Konkurrenten Fornite und Call of Duty: Warzone regelmäßig Updates mit neuen Inhalten und Events.

Was das Savior-Update und Season 13 im Detail mitbringt, lest ihr auf der Website von Apex Legends Publisher Electronic Arts (via ea.com ).

Die Entwickler nahmen laut eigener Aussage Änderungen an den Grundpfeilern des Ranked-Systems vor: Teamplay und Siegeswille. Das Ziel sei es gewesen, das Teamplay in Apex Legends zu fördern und das Können der Spielenden zukünftig genauer darzustellen.

Wie sieht die Kartenrotation in Season 13 aus? In Season 13 hat Respawn den 2-Stunden-Block bei der Kartenrotation entfernt. Dieser sorgte dafür, dass innerhalb von zwei Stunden nur eine Map gespielt werden konnte.

Was wurde an Storm Point verändert? Das Ziel der Entwickler sei es laut eigener Aussage gewesen, die Features der Karte Storm Point zu verbessern, ohne etwas zu entfernen.

Was kann die neue Legende? Die neue Legende des erfolgreichen Battle Royals heißt Newcastle. MeinMMO zeigt euch, was der neue Charakter kann.

Wie kam es zu den hohen Spielerzahlen? Am Dienstag, dem 10. Mai 2022 startete in EAs “Battle Royal”-Shooter Apex Legends die Season 13.

