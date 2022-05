Ich habe mir 80 Euro-Kopfhörer für unterwegs gekauft – Jetzt ersetzen sie sogar mein 600€-Gaming-Headset

MeinMMO-Autor Marko Jevtic ist immer auf der Suche nach dem besten Zubehör für sein Gaming-Setup. Der wohl beste Einkauf waren für ihn aber die Moondrop Aria. Das sind In-Ear-Kopfhörer für unter 80 €, die problemlos mit den teuersten Geräten mithalten können.

Guter Sound gehört zu den mit Abstand wichtigsten Dingen beim Gaming, insbesondere für Shooter-Fans. Wenn die Explosionen bombastisch klingen und man jede Patrone an der Wand abprallen hört, hilft das nicht nur mit der Immersion.

Ein richtig guter Kopfhörer kann wie eine Art „Audio-Wallhack“ sein, der euch die relevantesten Informationen mit hoher Präzision sogar durch mehrere Wände hindurch verraten kann. Nichts macht euch schneller deutlich besser in Spielen als die Fähigkeit, Dinge mit den Ohren statt den Augen zu erkennen.

Gerade in Multiplayer-Shootern ist es also unendlich wichtig, genau zu wissen, wo sich eure Gegner befinden, wie sie sich bewegen und wie sie ausgerüstet sind. Wenn man das schon allein durch genaues Hinhören schafft, weiß man, dass man richtig ausgerüstet ist.

Um hier das Optimum herauszuholen, habe ich schon einige Produkte probiert. Von den sehr guten HyperX-Headsets Cloud II und Cloud Alpha bis hin zu den 600-€-teuren Beyerdynamics DT1990 Pro habe ich alles probiert, was von Experten empfohlen und von Profis genutzt wird.

Und obwohl ich diese Geräte ohne zu zögern empfehlen kann, nutze ich keins mehr davon. Stattdessen ist seit einem Jahr mein Kopfhörer der Wahl ein klitzekleines Gerät, wofür ich nur 79 € gezahlt habe.

Es geht um die Moondrop Aria – IEMs der Extraklasse mit einem überragenden Preis-/Leistungs-Verhältnis.

Moondrop Aria: Die besten Kopfhörer unter 100 €

Was stört mich an üblichen Gaming-Kopfhörern? Bisher waren meine Lieblingskopfhörer die Beyerdynamics DT1990 Pro. Diese Open-Back-Monster haben eine herausragende Sound-Qualität und bieten eine fantastische, offene Klangbühne. Sie sind sowohl für Musik als auch Gaming hervorragend, keine Frage. Aber sie haben ein paar Nachteile, die nervig oder sogar problematisch sind:

Als Open-Back-Kopfhörer lassen sie viel Außengeräusche durch.

Sie sind vergleichsweise schwer und groß, weshalb sie nicht für unterwegs geeignet sind und bei langen Stunden vor dem PC anstrengend werden.

An heißen Sommertagen sind sie unangenehm zu tragen und verursachen ein unangenehmes Schweißgefühl.

Sie verursachen die berühmte „Kopfhörer-Frisur“ mit deutlichen Dellen in den Haaren.

Sie kosten im UVP stolze 600 €.

Welche Kopfhörer nutze ich jetzt? Deshalb habe ich im Juni 2021 für unterwegs und für die heißen Sommertage nach einer Alternative für meine DT1990-Kopfhörer gesucht und bin auf die Moondrop Aria gestoßen.

Die Moondrop Aria gehören zu der Gattung der sogenannten In-Ear-Monitors, kurz IEMs. Diese Art von kabelgebundenen Kopfhörer seht ihr häufig bei den größten Pop-Stars wie Ariana Grande auf der Konzert-Bühne, denn die sollen Sound mit Studio-Qualität im kompakten Format produzieren.

Die Moondrop Aria sind kabelgebundene In-Ear-Monitors, kurz IEMs

Die Aria kosten auf Amazon nur 79 € auf Amazon und haben hervorragende Bewertungen. Nach 571 Amazon-Rezensionen stehen die Kopfhörer bei 4,4 Sternen, rtings.com nennt sie die besten kabelgebundenen Kopfhörer und Tech-YouTuber Optimum Tech ist der Meinung, dass sie kaum Wünsche offen lassen.

Am überzeugendsten war für mich aber das Fazit von headphones.com:

Mit 80 € ist das Preis-/Leistungs-Verhältnis der Aria phänomenal. Ich glaube nicht, dass es übertrieben ist zu sagen, dass die Aria mit allem bis zur 300-Euro-Marke konkurrieren kann, […] Vom Preis über die Passform bis hin zur Klangqualität bieten die Aria ein äußerst überzeugendes Angebot. Für mich sind die Aria ein idealer Einsteiger-IEM.

Also habe ich sie mir bestellt, als gelegentlicher Ersatz für meine extrem guten, wahnsinnig teuren 600-Euro-Kopfhörer. Und als ich die Moondrop Aria dann probiert habe, war schon nach wenigen Minuten klar:

Diese Dinger werden alles ersetzen, was ich bisher genutzt habe. Sie klingen nicht nur ähnlich gut wie Kopfhörer, die fast 8-mal so viel kosten, sie haben einen deutlich höheren Tragekomfort und sind viel flexibler einsetzbar.

Die Moondrop Aria sind für mich also nicht nur ganz klar die besten Kopfhörer unter 100 € – ich bin der festen Meinung, dass die meisten Gamer keine anderen Kopfhörer kaufen müssen.

Moondrop Aria: Vor- und Nachteile der Kopfhörer

Was sind die Stärken? Die Vorteile der Moondrop Aria wurden schon nach kurzem Testen schnell klar:

Unglaublich gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis

Der kleine Formfaktor macht die Kopfhörer immer angenehm zu tragen.

Sie sind mit dem Aux-Anschluss am Gaming-PC und für unterwegs sehr gut geeignet.

Als In-Ear-Kopfhörer isolieren sie gut von der Außenwelt und lassen kaum andere Geräusche durch.

Die Klangbühne ist erstaunlich offen, auch wenn die Aria als IEMs naturgemäß eine kleine Klangbühne als große Open-Back-Kopfhörer.

Das Sound-Profil ist sehr neutral, ausgeglichen und klar. Man hört bei seinen Liebling-Songs jedes Instrument deutlich. Explosionen in Spielen sind nicht übertrieben gewaltig und strengen auch auf Dauer nicht an. Schrittgeräusche in Shootern sind deutlich zu hören und problemlos einer Richtung zuzuordnen. Kleine Schwächen im Diskant kann man mit Equalizer-Settings gut ausgleichen.



Der Bass hat mich am angenehmsten überrascht. Die kleinen Aria können natürlich nicht so durchschütteln wie die fettesten Kopfhörer, aber sie klingen gerade für ihre kompakte Größe sehr mächtig. Egal, ob ich dem Rattern fetter Maschinengewehre in Call of Duty oder den dreckigen Beats meiner Rap-Playlisten zugehört habe, die Aria haben durchweg Spaß gemacht.

Ein weiterer fantastischer Vorteil ist die Austauschbarkeit der einzelnen Elemente. Man kann das mitgelieferte 0.78-Pin-Kabel komplett austauschen, ebenso wie die Silikonaufsätze.

Verpackung Etui mit Aufschrift Etui mit Silikonaufsätzen Die Moondrop Aria kommen in einer schönen Anime-Packung mit praktischem Etui zum Verstauen und transportieren

Deshalb habe ich das Standardkabel mit einem von Tripowin ausgetauscht, das ein eingebautes Mikrofon hat. Wer die Kopfhörer gerne kabellos hätte, kann statt einem Kabel sogar spezielle Bluetooth-Antennen nutzen, wie die von Linsoul.

Statt der Standard-Silikonaufsätze benutze ich die AZLA SednaEarfit XELASTEC, die sich meiner Ohrform anpassen und damit für noch bessere Isolierung und stärkeren Halt im Ohr sorgen. Hier muss man darauf achten, die richtige Größe für seine Ohren zu kaufen.

Was sind die Schwächen? Mit diesen Upgrades konnte ich die meisten der wenigen Kritikpunkte ausgleichen, die ich für die Aria hatte. Denn bevor ihr die Moondrop Aria kauft, solltet ihr folgende Nachteile kennen:

Das Standardzubehör ist durchschnittlich. Das geflochtene Kabel hat keine besonderen Features und sich schnell verknoten oder ausfransen. Wer ein Mikrofon mit seinen Kopfhörern braucht, muss nachrüsten. Beim Laufen oder Joggen macht das mitgelieferte Kabel viele Geräusche, die ihr hören könnt. Die Silikonaufsätze haben keinen guten Halt und können auf Dauer unangenehm werden.

Für den IEM müsst ihr relativ häufig die Filter austauschen, da durch Dreck und Feuchtigkeit die Sounddurchgänge ‘verstopfen’ (Ersatzfilter und Pinzette werden mitgeliefert und können günstig nachgekauft werden)

IEMs haben sehr kurze Kabel (1,2 Meter), weshalb ich am PC eine AUX-Verlängerung brauche.

Wer also ein wirklich perfektes Erlebnis mit den Aria haben wollt, müsst ihr an manchen Stellen nachrüsten. Glücklicherweise kann aber jeder Nachteil auch nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen ausgemerzt werden, sodass ihr genau das von den Kopfhörern habt, was ihr braucht. Die Kosten der Upgrades sind bei dem niedrigen Kaufpreis von 79 € auch zu verkraften.

Darum ist der Voice-Chat in Multiplayer-Spielen so verdammt wichtig

Fazit: Die Moondrop Aria sind eine klare Kaufempfehlung für Gamer

Die Moondrop Aria haben mich vor einem Jahr umgehauen und tun das bis heute noch. Ich wollte sie eigentlich nur zum Joggen, für meine Nintendo Switch und für Gaming-Sessions an heißen Sommertagen nutzen. Doch seit ich sie gekauft habe, habe ich nicht mehr ohne sie gezockt.

Sie klingen hervorragend, sind unglaublich praktisch und handlich und können problemlos stundenlang im Ohr bleiben. In-Ear-Monitors sind eine wahnsinnig gute Alternative zu all den fetten Gaming-Kopfhörern, die man normalerweise auf den Zocker-Schreibtischen findet.

Als ich vor dem MeinMMO-Kollegen Tarek Zehrer von den Moondrop Aria geschwärmt habe, hat er sie sich auch gekauft. Was er mir danach geschrieben hat, hat mich sehr gefreut, aber nicht überrascht: „Du hast nicht übertrieben. Ich höre Instrumente, die mir vorher nie aufgefallen sind. Das sind ab jetzt meine Lieblingskopfhörer.“

Ja, deutlich teurere Kopfhörer können etwas besser klingen als die Moondrop Aria. Und wer ein Mega-Audioliebhaber mit dem passenden Budget ist und absolut keine Kompromisse eingehen will, ist bei den teureren Produkten besser beraten.

Aber wer nach Kopfhörern sucht, die für jede Gameplay-Situation und jedes Musikgenre gewappnet sind, die nach eigenen Bedürfnissen anpassbar sind und die dann auch noch unter 100 € kosten, der kommt an den In-Ear-Monitors von Moondrop nicht vorbei.

Wenn ihr stattdessen nach kabellosen Bluetooth-In-Ear-Kopfhörern sucht, hat Kollege Benedikt Schlotmann für euch einige ausprobiert:

