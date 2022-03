Ich habe 5 In-Ear-Kopfhörer blind getestet und war vom Gewinner überrascht

In-Ear-Kopfhörer sind klein und handlich und daher praktische Reisegefährten. Doch welche sind die richtigen für mich? MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat gleich ein halbes Dutzend davon ausprobiert.

Wie ist die Liste entstanden? Kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer leben bei mir nur wenige Monate, denn entweder verschwanden sie in der Waschmaschine, blieben irgendwo hängen oder die Katzen meiner Freundin verschleppten sie. Kabellose In-Ear-Kopfhörer erschienen mir als Lösung der Probleme.

Mittlerweile hatte ich schon ein halbes Dutzend dieser Kopfhörer privat und beruflich auf meinem Schreibtisch liegen. Die Palette reicht von sehr günstigen Discounter-Kopfhörern über Gaming-Geräte bis zu Highend-Modellen.

Ich habe die Kopfhörer dabei für verschiedene Zwecke genutzt. Bei der Fahrt in die Innenstadt, beim Zocken auf dem Smartphone oder zum abendlichen Musik hören.

Mit welchen Kriterien habe ich bewertet? Ich habe alle Kopfhörer mit den gleichen Kriterien bewertet, damit die Kopfhörer untereinander vergleichbar sind. Folgende 4 Kriterien habe ich ausgewählt.

Ergonomie: Wie gut sitzen die Kopfhörer und verursachen sie Schmerzen nach einer gewissen Nutzungsdauer?

Klangqualität: Wie gut klingen Musik, Gaming und Co.?

Zubehör, Umfang: Gibt’s eine App? Liegen zusätzliche Polster für die Ohren bei?

Akkulaufzeit: Wann müssen die Geräte wieder in die Box zum Laden?

Ergonomie und Klang sind dabei sehr subjektive Kriterien, da jeder diese Dinge anders wahr nimmt. Wenn ich die Ergonomie von Kopfhörern schrecklich finde, könntet ihr am Ende darin euren Favoriten entdecken. Zubehör und Akkulaufzeit sind hier noch technisch messbar.

Die Kopfhörer vom Supermarkt konnten mich gar nicht überzeugen

Die “True Wireless Bluetooth” von Hersteller Silvercrest stehen auf meiner Liste ganz am Ende. Denn das Paar Kopfhörer für rund 25 Euro verbindet alle schlechten Eigenschaften, die ich bei Bluetooth-Kopfhörern abschreckend finde. Die Akkulaufzeit ist mit 1,5 bis 2 Stunden sehr knapp und die Kopfhörer schmerzen mir nach kurzer Zeit schon in den Ohren.

Hinzu kommt dann nur noch der blechernde Klang. Eine Empfehlung würde ich für diese Kopfhörer definitiv nicht aussprechen. Die Kopfhörer landen daher für mich verdient auf dem letzten Platz.

Die Kopfhörer von Silvercrest: Gut verarbeitet, der Rest ist unterdurchschnittlich.

Ein Gaming-Produkt kann mich nur bedingt überzeugen

Auf dem vierten Platz landen die True-Wireless-Kopfhörer von Razer. Während ich etwa mit Mäusen von Razer, momentan mit der Basilisk Ultimate, sehr gerne zocke, konnten mich die „Razer Hammerhead“ nicht überzeugen.

Die Kopfhörer bieten einen basslastigen Klang, der für Gaming brauchbar ist. Bei der Ergonomie machen die Geräte aber den Supermarkt-Kopfhörern echt Konkurrenz – nach kürzester Zeit tun mir die Ohren weh und ich bin froh, wenn ich wieder mein persönliches, perfektes Gaming-Headset trage. Manchmal machen sich die Geräte auch selbstständig und bleiben nicht in den Ohren sitzen. Da ist mir der Preis von rund 70 Euro einfach zu hoch.

Bei der Verarbeitung, Haptik und auch im Klang liegt das Razer-Produkt deutlich vor dem günstigen Supermarkt-Gerät. Mittlerweile hat Razer auch die 2nd Gen von seinen Hammerhead vorgestellt, die zumindest bessere Ohrpolster versprechen. Die Kopfhörer stehen auf jeden Fall auf meiner Liste für zukünftige Kandidaten.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Kopfhörer von Razer: Guter, satter Klang, aber leider schwache Ergonomie.

Günstige Kopfhörer für 30 Euro haben mich vor allem mit starker Akkulaufzeit überrascht

Die Mdots von Mpow haben mich positiv überrascht und landen bei mir auf Platz 3.

Durch den ordentlichen Lieferumfang kann ich auch die Ergonomie leicht an meine Ohren anpassen. Trotzdem sitzen sie nicht perfekt und machen sich selbstständig, wenn ich etwa den Kopf beuge oder mich bücke.

Ein Highlight ist für mich vor allem die gute Akkulaufzeit, mit der ich problemlos einen ganzen Tag schaffe. Im Schnitt sind das 4 – 5 Stunden, bevor sie dann im Ladecase laden. Der Klang ist für den Preis ordentlich, auch wenn ich fein abgestimmte Höhen vermisse.

Die fehlende App bzw. nicht vorhandene Equalizer-Einstellungen oder Noise Cancelling stören mich hier schon deutlich mehr. Den Preis find ich hier aber mehr als in Ordnung. Gute Hardware muss nicht teuer sein, das beweist auch ein Gaming-Headset für 40 Euro.

Die Mpow Mdots reichen problemlos für 4 – 5 Stunden – für meinen Alltag mehr als ausreichend.

Die Gaming-Kopfhörer von EPOS bieten fantastischen Klang, sind aber zu teuer

Die EPOS GTW 270 Hybrid landen bei mir auf dem 2. Platz.

Klang und Verarbeitung sind hervorragend und mit den richtigen Ohrpolstern sitzen die Kopfhörer perfekt. Durch das beiligende Dongle kann ich die Kopfhörer auch problemlos an PC oder Konsole verwenden. Das macht die Kopfhörer auch einzigartig. Und das ist nochmal ein ganz anderes Klanggefühl, als mit einem ohrumschließenden Gaming-Headset zu zocken.

Einen umfangreichen Test zum EPOS GTW 270 Hybrid könnt ihr auch auf MeinMMO nachlesen

Die Kopfhörer bieten, außer der natürlichen Dämpfung von In-Ear-Kopfhörern, leider keine Dämpfung von Lärm und das Case ist außerdem ziemlich kratzanfällig. Das merkt man vor allem dann, wenn man seine Kopfhörer gern mal schnell in die Jackentasche packt. Ebenfalls ärgerlich ist, dass das Mikrofon nicht über den Dongle funktioniert. Das bedeutet, dass ich fürs Gaming jedes Mal ein externes Mikrofon zuschalten muss.

Mit rund 150 Euro sind die Kopfhörer von EPOS auch die teuersten auf meiner Liste. Und der Preis ist auch der ausschlaggebende Grund, warum sie es trotz des tollen Klangs nicht auf Platz 1 geschafft haben.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Toller Klang, super verarbeitet – dafür ziemlich teuer. Das Dongle macht die Kopfhörer einzigartig.

Die Kopfhörer von Soundcore kosten nur 70 Euro und können mich auf ganzer Linie überzeugen

Der erste Platz auf meiner Liste geht an die Soundcore Life A2 NC. Klanglich kommen die Kopfhörer von Soundcore nicht an das EPOS-Gerät heran, aber ansonsten passt für mich alles so, wie ich es möchte. Die Ergonomie ist für mich perfekt und ich kann auch mehrere Stunden Musik hören.

Das Noise Cancelling ist hervorragend und ich erschrecke jedes Mal, wenn ich in der Straßenbahn die Kopfhörer herausnehme. Das gute Noise-Cancelling rettet mir an manchen Tagen die Nerven. In der durchdachten App kann ich nicht nur das “Noise Cancelling” konfigurieren, sondern auch diverse Equalizer ausprobieren.

Auch beim Preis von rund 70 Euro können sich die Kopfhörer sehen lassen und das macht sie für mich auch zum Sieger. Sollten mir meine Life A2 NC abhandenkommen oder kaputtgehen, würde ich sie mir definitiv erneut kaufen.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Die SoundCore Life A2 NC bieten eine tolle Ergonomie und gutes Noise Cancelling.

Mein Fazit: Gewinner, Verlierer und die Überraschung

Wer ist mein Gewinner? Die SoundCore Life A2 NC sind mein persönlicher Gewinner und ich nutze die Kopfhörer momentan fast jeden Tag. Die Ergonomie ist hervorragend und das Noise Cancelling ist echt gut.

Wer ist der Verlierer? Ganz klar die Silvercrest True-Wireless-Kopfhörer. Das sind auch die 25 Euro, die für mich auf dieser Liste eine Fehl-Investition waren.

Gibt es eine Überraschung? Die Mpow Mdots sind meine persönliche Überraschung. Ordentlicher Klang und eine lange Akkulaufzeit für knapp 30 Euro und dank viel Zubehör ist die Ergonomie leicht anpassbar. Die Kopfhörer haben mich durchaus schon auf längeren Bahnfahrten begleitet.

Von Links nach Rechts: Der Verlierer, der Gewinner und die Überraschung.

