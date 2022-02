Wie haben wir getestet? Insgesamt war das Headset rund 4 Wochen im Einsatz. Wir haben hauptsächlich damit gezockt und das Gerät am Computer verwendet. An der PS4 haben wir es ebenfalls ausprobiert. Das EKSA 900 Pro wurde uns vom Hersteller als Test-Exemplar kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Was ist das für ein Gaming-Headset? Bei dem hier vorgestellten Gerät handelt sich um das EKSA 900 Pro. Auf Amazon bekommt das Gerät bei mehr als 7.000 Bewertungen rund 5.000 5-Sterne-Bewertungen (Stand: 10. Februar 2022). Das Gaming-Headset kommt also bei den Usern richtig gut an. Wir von MeinMMO haben uns deswegen das Gerät einmal angesehen, denn wir wollten wissen, wie gut das Gerät wirklich ist. In unserem Test haben wir da Gerät auch mit ähnlich günstigen Geräten verglichen.

Insert

You are going to send email to