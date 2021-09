Ich habe jahrelang nach dem perfekten Headset gesucht – Jetzt hab ich es gefunden und es war gar nicht so teuer

Vielleicht nicht unbedingt ein Nachteil, aber: Ihr könnt da Headset nicht zusammenklappen. Seid ihr also gerne unterwegs oder wollt wie ich eure Lieblings-Hardware wie Maus und Headset mit in den Urlaub nehmen, dann stört die Größe.

Ebenfalls ein Nachteil ist die erschlagende Software. Denn in der G-Hub-Software könnt ihr beim Headset so ziemlich jede Kleinigkeit einstellen oder aus vorgefertigten Sets wählen. Mittlerweile nutze ich ein bestimmtes Set und ändere die Einstellungen nicht mehr.

Und in diesen drei genannten Kategorien kann mich Logitechs G Pro X wirklich überzeugen. Der Klang klingt wuchtig und recht basslastig, was mich beim Spielen wenig stört. Aus eigener Erfahrung kann ich nur dazu raten, das Logitech G Pro X auf jeden Fall mit der beiliegenden Soundkarte zu nutzen, denn damit klingt der Klang satter und runder.

