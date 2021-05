Ein Kissen für 40 Euro rettet mir im Homeoffice und Gaming gerade den Hintern

Das ständige Sitzen im Homeoffice und beim Gaming bereitet dem Körper Probleme. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat sich jetzt für 40 Euro ein Sitzkissen gekauft, dass ihm den Alltag im Homeoffice und beim Zockern enorm erleichtert. Er berichtet aus seinem Praxistest für das orthopädische Sitzkissen von Feela.

Das ist meine Situation: Wegen Corona wenden sich viele User in ihrer Freizeit dem Gaming zu und verbringen auch an der Arbeit noch mehr Zeit vorm PC als sonst. Auch bei mir spielt sich coronabedingt mein gesamter Tag am oder in der Nähe des Schreibtischs ab. Ich arbeite und spiele gern an meinem Desktop-Rechner und sitze auch sonst viel am Schreibtisch, wenn ich lese.

Das bedeutet aber, dass ich an besonders langen Tagen fast 12 Stunden an einem Ort sitze. Und das hat sich nach einiger Zeit gerächt: Ich hatte große Schmerzen in Hüfte und Rücken, konnte nicht mehr sitzen und musste viel liegen. In einer liegenden Position konnte ich weder vernünftig arbeiten noch abends ein paar Runden zocken – aber auf die Dauer ist das ja keine Lösung.

Mein Arzt hat mir neben Ruhe vor allem Sport und eine bessere Arbeitssituation empfohlen, damit Hüfte und Rücken weniger belastet werden. Zusätzlich hat man mir geraten, einen Physiotherapeuten aufzusuchen.

Aber die Situation mit meinem Arbeitsplatz wollte ich sofort angehen.

So bin ich vorgegangen: Ich hatte vor allem zwei Ideen, meine Arbeitssituation zu verbessern:

Entweder investiere ich in einen neuen, höhenverstellbaren Schreibtisch. Dann kann ich im Stehen arbeiten und meinen Körper entlasten.

Alternativ suche ihr mir eine bessere Sitzgelegenheit, um zumindest etwas Linderung zu finden.

Ein höhenverstellbarer Schreibtisch kostet rasch über 350 Euro. Im Bereich Sitzkissen fallen die Preise etwas humaner aus. Die beginnen nämlich bei 15 Euro und gehen bis etwa 50 Euro so. Bei 50 € befand sich etwa meine Schmerzgrenze: Das Kissen ist für mich im Moment, die bessere Option als gleich einen neuen Schreibtisch zu kaufen. Denn höhenverstellbare Schreibtische sind leider nicht günstig und kosten eher 350 Euro und mehr.

Einen Schreibtisch für 450 Euro, der eure Probleme auf dem Schreibtisch lösen will, hatten wir euch bereits auf MeinMMO vorgestellt.

Mit einem neuen Kissen ging es mir sofort besser

Für dieses Produkt hab ich mich entschieden: Nach einiger Suche, hab ich mich dann für das orthopädische Kissen des deutschen Herstellers Feela entschieden. Das kostet aktuell 39,99 €. Mit Sofortwirkung hat dieses Kissen meinen Arbeitsalltag deutlich erleichtert.

Habt ihr gesundheitliche Probleme vom Sitzen oder der Arbeit, dann wendet euch an euren Arzt des Vertrauens. Umfangreiche Gesundheitstipps findet ihr beim Bundesgesundheitsministerium (via Dieser Artikel ersetzt kein persönliches Gespräch mit einem Arzt. Ich habe wegen meiner Probleme die Beratung eines Orthopäden in Anspruch genommen, um mich professionell beraten zu lassen.Habt ihr gesundheitliche Probleme vom Sitzen oder der Arbeit, dann wendet euch an euren Arzt des Vertrauens. Umfangreiche Gesundheitstipps findet ihr beim Bundesgesundheitsministerium (via bundesgesundheitsministerium.de ) oder in einem Gespräch mit eurem persönlichen Hausarzt.

Das sind die Vorteile: Im Inneren des Kissens steckt viskoelasthisches Polyurethan. Das ist Material, welches sich auf Druck anpassen kann. Setze ich mich auf das Kissen, passt sich das Material an meinen Hintern an.

Der Bezug des Kissens selbst kann abgenommen werden und ist waschbar. Das Kissen ist außerdem mit einer Anti-Rutschfläche ausgestattet. Dadurch kann ich das Kissen auf sehr glatten Oberflächen verwenden, ohne dass es durch die Gegend rutscht.

Das Sitzkissen von Feela mit der Pappschachtel. Das Kissen hat bereits einen Bezug.

Das Kissen gibt es in drei verschiedenen Härtegraden für jeweiliges Körpergewicht:

Hart: 80 – 130 Kg

Medium: 60 – 100 Kg

Weich: 50 – 80 Kg

Ich habe mich beim Kauf für die Weiche Variante entschieden, die meinem Gewicht entspricht.

Das Kissen bietet außerdem eine Einsparung für das Steißbein. Das ist ein Knochen, der die Wirbelsäule fortsetzt. Durch die Einsparung liegt der Knochen so nicht direkt auf dem harten Stuhl auf, was sehr angenehm ist.

Der Tragegriff am Kissen.

Die Rückseite mit den Anti-Rutsch-Noppen.

Da sind die Nachteile:

Das Kissen ist selbst beim weichsten Härtegrad ziemlich hart. Während ich äußerst bequem auf meinem Kissen sitze, ist meiner Freundin mit einem ähnlichen Körpergewicht das Kissen mit dem geringsten Härtegrad bereits zu hart und unbequem.

Der Bezug des Kissens zieht Flusen an. Tierhaare und Flusen sammeln sich nach einiger Zeit an dem Bezug. Das ist auf Dauer etwas nervig, mindert aber nicht die Sitzqualität.

Eine wirkliche Transport-Möglichkeit des Kissens gibt es nicht. Wollt ihr das Kissen mitnehmen, weil ihr es zum Beispiel in der Straßenbahn nutzen oder anderweitig verstauen wollt, dann gibt es hier keine sinnvolle Option.

Das Kissen bietet zwar eine Trageschlaufe, aber keinen Beutel zum Verstauen. Hier muss ich dafür dann die Pappschachtel aufbewahren, damit ich das Kissen jedes Mal verpacken kann.

Pro ergonomisches Material, welches sich an Sitzposition anpasst

waschbarer Bezug mit Anti-Rutsch-Noppen

drei verschiedene Härte-Grade

Einsparung für das Steißbein

angemessener Preis Contra Kissenbezug empfindlich für Tierhaare und Flusen

keine sinnvolle Transport-Möglichkeit (keine Transporthülle).

Darum habe ich mir das Kissen gekauft: Da ich viel und regelmäßig am Schreibtisch sitze, brauchte ich eine Verbesserung in meinem Alltag. Mir persönlich hat das Sitzkissen den Alltag erleichtert, denn ich sitze nicht mehr steif vor dem Schreibtisch und habe keine harte Sitzfläche mehr unter mir.

Mit dem Kissen kann ich jetzt auch ohne Probleme wieder mehrere Stunden am Stück am Schreibtisch sitzen, ohne dass mir die Hüfte höllisch weh tut. Anstatt steif vor dem Arbeitsplatz zu sitzen, animiert mich mein Kissen, mich auch auf der Sitzfläche zu bewegen und mich regelmäßig neu zu positionieren. Auf diese Weise kann ich wieder Zocken und Arbeiten, ohne dass sich mein Hintern bei mir darüber beschwert.

Das Produkt ersetzt jedoch keine physiotherapeutische Behandlung. Solltet ihr starke Rückenprobleme haben, dann geht auf jeden Fall zum Arzt und lasst euch beraten, bevor ihr euch ein Kissen oder andere medizinische Produkte kauft. Denn je nach Problemen kann solch ein Produkt zu größeren Problemen führen.

