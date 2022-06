Wie Fortnite seinen beliebtesten Modus vernichtet hat

Was haltet ihr von Gruppenkeile? Findet ihr den Modus gut, mit seinen neuen Änderungen ist haltet ihr nichts mehr davon und bleibt dem Modus fort? Lasst es uns in den Kommentaren gerne wissen!

Viele Spieler haben sich seit den extremen Gameplay-Änderungen vom Modus abgewendet. Mittlerweile werdet ihr aber mit Waffen in eine Runde geworfen. Zusätzlich lassen sich diesmal auch Quests und Aufgaben erledigen. Sogar Kopfgelder können akzeptiert und in Gruppenkeile erledigt werden.

In der Community von Fortnite war der Modus Gruppenkeile ein ständiges Thema. Es wurden Anpassungen durchgeführt, in denen keine nötig gewesen wären. Darüber haben sich viele Spieler über die Änderungen beschwert und doch ändert Epic Games stetig den Modus weiter ab.

Beim Sturmauge angekommen bleibt dieser jetzt nicht auf seinem Fleck, sondern wandert quer durch die ganze Map. Ihr müsst also mobiler und agiler sein. Das verrückte Bauen in Gruppenkeile ist nicht mehr möglich. Der Sturm zwingt euch dazu, lieber auf offenen Flächen Distanzkämpfe einzugehen, als mit der Pumpe wilde Schießereien in Konstrukten zu führen.

Wie funktioniert Gruppenkeile? Gruppenkeile ist genauso wie die bekannten Solo-, Duo-, Trio- und Team-Modi ein separater Modus. In ihm finden zwei Teams mit jeweils 16-Spielern Platz. Das Ziel ist es das erste Team auf der nun neuen der Map zu sein, welches 125 Punkte erreicht. Je nach Spieleranzahl variieren die nötigen Punkte, um das Match nicht unnötig in die Länge zu ziehen.

In Fortnite existieren viele Modi, doch einer war besonders beliebt – Gruppenkeile. Dieser chaotische und doch spaßige Modus hat viele Spieler eine lange Zeit verzaubert, doch aus unerklärlichen Gründen wurde er angepasst und in ein schlechteres Licht gerückt. Wir zeigen euch, wie Epic Games den Modus vernichtet hat.

