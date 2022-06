Fortnite hat „Among Us“-Idee geklaut und jetzt arbeiten sie zusammen – So bekommt ihr die neuen Items

In Fortnite kam 2021 der beliebte Imposter-Modus ins Spiel. Nach genauerer Beobachtung jedoch hat man festgestellt, dass der Modus hart von Among Us kopiert wurde. Jetzt, nachdem sich die Entwickler von Among Us und Epic Games ausgetauscht haben, sollte zeitnah eine Kooperation stattfinden und deshalb zeigen wir euch die Items und wie ihr sie bekommt.

Was wurde von Fortnite geklaut? Es wurde nicht nur das Spielprinzip in einer ähnlichen Umgebung designt, sondern auch die Map wurde kopiert. Die Aufgaben, sowie Sabotagen konnten auch auf das Deduktionsspiel „Among Us“ zurückgeführt werden. Gary Porter, ein Twitter-User hat einen Vergleich online gestellt, indem gezeigt wird, wie ähnlich sich die beiden Modi sehen.

Nach diesem Dilemma erklärte der Entwickler von Among Us in den sozialen Netzwerken, dass es ihm lieber gewesen wäre, eine offizielle Kooperation einzugehen, als dies so hinterrücks ausufern zu lassen.

Daraufhin antwortete Fortnite online selbst auf Twitter mit dem „Among Us“-Tag, ob sie nicht doch Lust hätten eine Kooperation einzugehen.

Dies wurde nun realisiert und viele Spieler haben darauf auch schon lange gewartet, dass die Items endlich in Fortnite zugänglich gemacht werden. Wir zeigen euch welche das sind und vor allem wie ihr sie bekommt.

Coole Backblings und ein lustiger Tanz

Bild zu den Items in Fortnite (via. innersloth)

Welche Items gibt es in Fortnite zu Among Us? Spieler in Fortnite haben die Möglichkeit, zwei Items zu Among Us freizuschalten. Dabei handelt es sich um folgende:

Ablenkungstanz – Emote

Besatzungsmitglied – Rücken-Accessoire

Das Rücken-Accessoire ist da besonders, denn ihr habt die Wahl zwischen 10 verschiedenen Farben der Besatzungsmitglieder, falls ihr ihn freigeschaltet habt.

Wie bekomme ich die Items? Um die Items zu bekommen, müsst ihr Among Us im Epic Games Store kaufen. Das Spiel kostet 3,99 € und muss gekauft werden, während ihr mit eurem verknüpften Fortnite/Epic-Games-Account angemeldet seid. So weiß Epic Games, welchem Account die Items zugeordnet werden sollen.

Solltet ihr Among Us schon gekauft haben, bekommt ihr entweder die Items geschenkt oder ihr müsst in der Sparte „Addons“ im Epic Games Store ein Sternen-Paket erwerben für Among Us. Dort reicht es, wenn ihr das günstigste Paket nehmt.

Werden sie in den Item-Shop kommen? Das weiß man noch nicht, aber gut möglich, dass die Items zu einem späteren Zeitpunkt im Item-Shop erscheinen könnten.

Wie viel Zeit hab ich, um die Items zu bekommen? Das Angebot läuft relativ lange. Ihr habt bis zum 09. Juni 2023 Zeit Among Us zu kaufen und die Items zu erhalten.

Was haltet ihr von den Items in Fortnite? Findet ihr sie cool oder sind die nichts für euch und ihr bleibt lieber bei euren bekannten Rucksäcken und Tänzen in Fortnite? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu denkt!