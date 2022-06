3 neue Waffen in Fortnite mischen das Schlachtfeld auf – Für wen lohnen sie sich?

Beachtet dabei: Bei dieser Liste handelt es sich um eine Zusammenstellung der neuen Waffen, die zwar von mir und vielen anderen Spieler so bewertet werden – das muss aber nicht zwangsläufig auch für euch gelten. Wie immer kommt es am Ende auf den persönlichen Geschmack, individuelle Vorlieben und auch ganz einfach darauf an, ob ihr mit der jeweiligen Waffe überhaupt klarkommt oder nicht.

Wo findet man sie: Überall auf der Map, in Truhen, auf dem Boden, bei Automaten und an Realitätssetzlingen .

Ihr müsst also bei jedem weiteren Schuss ein paar Sekunden warten, was euch verwundbar macht.

Lohnt sich die Benutzung und wenn ja für wen? Die Zweischuss-Schrotflinte ist schwer zu meistern. Sie kann in fähigen Händen Gegner niedermähen. Aber in einem Team-Kampf würde man wohl mit ihr untergehen, da jede Salve eines Schusses eine Verzögerung auslöst.

Seit Season 3 in Fortnite releast wurde, haben Spieler auch die Möglichkeit neue Waffen auszuprobieren. Wir zeigen euch, für wen sich die neuen Waffen lohnen, was sie drauf haben und ob sich eine Benutzung im Kampf lohnt.

