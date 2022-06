Fortnite: Realitätssetzlinge pflanzen und Früchte ernten – So gibt’s starken Loot

Was haltet ihr von der neuen Realitätssetzling-Mechanik? Findet ihr sie cool und nutzt ihr sie auch? Oder ist das nichts für euch und bleibt ihr lieber den altbekannten Kisten treu? Schreibt uns gern in den Kommentaren, wie ihr dazu steht!

Wie in der Natur auch muss das Unkraut rund um euren Setzling entfernt werden, damit die Pflanze gedeihen kann. Alle 15 Stunden müsst ihr also zu eurem Setzling zurück und das Unkraut entfernen. Durch die Entfernung des Parasiten erhält euer Spross die nächste Seltenheitsstufe.

Was ist ein Realitätssetzling? Nach dem Live-Event in Season 2 Chapter 3 ist den Bewohnern auf der Insel nach feiern zumute. Durch die Rettung des Nullpunkts entstand ein Realitätsbaum, der nun seine Wurzeln überall auf der Insel ausbreitet.

Mit dem Release von Season 3 Chapter 3 in Fortnite hat Epic Games nicht nur neue Waffen und Orte ins Spiel gebracht, sondern auch ein neues Item: Die Realitätssetzlinge, die ihr unbedingt in Matches ausnutzen solltet. Doch wie funktionieren sie und woher bekomme ich einen Setzling? Wir auf MeinMMO zeigen es euch!

