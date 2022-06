In Fortnite lief am heute das große Live-Event „Kollision”. Hier im Video könnt ihr sehen, was in dem Event passiert ist.

Zudem gibt es in Fortnite nun einige neue Punkte auf der Map. Alle neuen Orte in Fortnite findet ihr hier.

Diese kleinen Dinger gab es früher mal als Beilage in Cornflakes-Packungen, als Episode III – Die Rache der Sith ins Kino kam. Und in den Kommentaren finden sich einige User, die das sogar für eine ziemlich gute Idee halten:

So postete etwa ein Spieler die Szene aus dem großen Live-Event , in der Obi-Wan und Vader mit ihren Lichtschwertern kurz aufeinander prallen – hat aber natürlich beide Waffen durch Messer und Imperiums-Stock ersetzt.

Die haben nämlich auch alle Skins in der Vergangenheit bekommen, kriegten aber allesamt kein Lichtschwert als Erntewerkzeug. Obi-Wan etwa rennt in Fortnite gerade mit einem Messer rum , das man in der neuen Serie mal ein paar Sekunden gesehen hat.

Nicht der erste Fall: Dass Spieler überhaupt spekulierten, was Vader wohl für eine Axt mit sich rumschleppen würde, liegt an seinen Star-Wars-Kollegen Kylo Ren, Rey und Obi-Wan Kenobi.

Das ist das Problem: Mit Darth Vader ist nicht zu spaßen. Wer die epische Szene in Rogue One gesehen hat, weiß: Wenn Vaders rotes Lichtschwert aufleuchtet, war’s das.

