Fortnite: Neue Map von Season 4 in Chapter 3 enthüllt – Alle Änderungen und POIs

Was fällt auf? Die vier neuen POIs Lustrous Lagoon, Herald’s Sanctum, Shimmering Shrine und Fort Jonesy sind neu und werden zum Start der Season vermutlich sehr gut besucht sein. Schließlich wollen alle herausfinden, was es dort zu entdecken gibt. Es scheint, als würde sich im Osten das Chrom ausbreiten und es auf den Rest der Map absehen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist neu? Am 18. September startete die neue Season 4 in Fortnite. Zu so einem Saisonstart erwarten die Spieler viele Änderungen wie neue Waffen, Gegenstände und eine neue Map. Dabei wird die Map meist zu den neuen Kapiteln groß überarbeitet und zu den einzelnen Seasons eher mit kleineren Anpassungen versehen.

Die Neue Map aus Season 4 in Kapitel 3 von Fortnite wurde enthüllt. Es gibt ein paar Veränderungen zur alten Map von Season 3. Wir zeigen euch hier, was neu ist.

Insert

You are going to send email to