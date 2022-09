Fortnite: Twitch-Streamer Ninja täuscht Burnout vor, kündigt Comeback an – Asmongold ätzt „Hätte einfach zu YouTube gehen sollen“

Anfang September 2022 kündigte der Fortnite-Streamer Tyler „Ninja“ Blevins (31) an, eine Pause von Twitch und Social Media zu. Nun meldet er sich mit einem aberwitzigen Comeback zurück, doch das kommt nicht bei allen gut an.

Zum Hintergrund:

Ninja hatte Ende 2017 seinen großen Durchbruch mit Fortnite und legte daraufhin eine beispiellose Karriere hin: Er war dauerpräsent auf Twitch, wurde sogar zu Talkshows eingeladen und ist wohl der erste richtige Mainstream-Streamer

Auch Jahre später hat er noch den Twitch-Kanal mit den meisten Followern, doch seine große Ruhmeszeit ist vorbei: Ninja ist mittlerweile ein „normaler Streamer“ mit 10.000 Zuschauern im Schnitt

Am 1. September sorgte Ninja mit einem mysteriösen Tweet und einem plötzlich abgebrochenen Stream für Aufsehen, ihm schien plötzlich alles zu viel zu werden. Er sagte: „Ich kann nicht mehr, Kumpel – Ich hab die Schnauze voll“ – Wir fragten euch: Ist das echt oder alles nur Show?

Zur gleichen Zeit endete auch Ninjas exklusiver Vertrag mit Twitch, er hat jetzt nicht mehr den Status eines „Partner“ – das sorgte für Spekulation: soll da ein Wechsel zu YouTube vorbereitet werden, oder ist er ausgebrannt und hört ganz auf?

Inzwischen scheint es ganz, als habe Ninja den Burnout vorgetäuscht, um ein Comeback der besonderen Art ankündigen zu können.

Verhaltene Reaktionen auf Ninjas großes Comeback: Interessant, aber …

Um dieses Comeback geht es: Am 9. September, etwas über eine Woche nach seinem vermeintlichen Burnout, kündigte Ninja sein Comeback an, auf Twitter erhielt das Video bereits über 700.000 Aufrufe. Der Clou an der Sache: Ninja will jetzt einfach überall streamen – allem Anschein nach gleichzeitig.

Das Ganze soll schon morgen, am 10.09.2022, um 19:00 unserer Zeit losgehen.

Auf diesen Plattformen soll Ninja zu sehen sein: Ninja kündigte an, „überall live“ sein zu wollen. Dabei listete er alle gängigen Plattformen auf: Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok und Twitter. Sogar Patreon und Onlyfans schloss er nicht vollkommen aus, wobei letzteres eher ein Scherz sein dürfte.

Das ist das Besondere daran: Wie der E-Sport-Journalist Jake Lucky berichtete, sei Ninja damit der erste große Streamer, der auf jeder Seite livestreamen wolle. Er sah in der Entscheidung jedoch ein Zeichen, dass es für Ninja wohl keine großen Exklusiv-Angebote gab (via Twitter).

Hinter der Aktion könnte eine kürzlich erfolgte Regeländerung von Twitch stecken: Streamer haben jetzt mehr Freiheiten, auf anderen Plattformen zu streamen, mit Einschränkungen für Partner. DrDisrespect dachte bereits in eine ähnliche Richtung:

Jake Lucky sagte jedoch auch, er sei neugierig, wie die kombinierte Zuschauerschaft aussehen würde. Diese Einstellung scheint auch der MMORPG-Streamer Zack, besser bekannt als „Asmongold“, zu teilen. Er reagierte auf Ninjas Ankündigungsvideo und sagt: „Daran ist nichts wirklich aufregend.“

Das hat Asmongold dazu zu sagen: Der WoW-Streamer hält das Ganze wohl für keine gute Idee. Er fürchtet, dass die Interaktion mit den Zuschauern und die Qualität insgesamt unter dem Multistreaming leiden könnten. Ein einzelner Stream mit 7.000 Zuschauern sei 7 Streams mit je 1.000 Zuschauern vorzuziehen.

Angesichts der geänderten Regeln von Twitch sei Asmongold jedoch auch neugierig, was diese Entwicklung angeht. Denn sollte Ninja mit der Aktion Erfolg haben, würden andere es ihm sicher bald gleichtun. Er probiere es jetzt quasi für alle aus.

Dennoch scheint er den Schritt für die falsche Entscheidung zu halten: Ninja hätte einfach zu YouTube gehen sollen, denn dort sei er beliebt.

Asmongold findet, Ninja habe das nicht nötig

Hatte Asmongold auch etwas Positives zu sagen? Durchaus. In Asmongolds Augen hat Ninja „das Spiel gewonnen.“ Er sei der erfolgreichste Gamer. Doch man könne nicht immer so beliebt sein wie Ninja im Jahr 2018, das sei einfach der Weg der Dinge.

Ich habe den Eindruck, [Ninja] sollte sich einfach zurücklehnen und sich entspannen. Er sollte genießen, dass er – meiner Meinung nach – der erste Mainstream-Gaming-Celebrity ist. Scheiß auf die Zuschauer, mach einfach, was du willst. Asmongold via Twitch

Asmongold scheint nicht wirklich nachvollziehen zu können, warum Ninja diesen Aufwand betreibt. Er könne ja einfach Zeit mit seiner Frau und seinen Freunden verbringen.

Was haltet ihr von Ninjas Comeback? Ist es ein interessantes Experiment oder doch eher ein verzweifelter Versuch, sich an den einstigen Ruhm zu klammern? Hättet ihr Interesse an solchen Multi-Plattform-Streams und wenn ja, wo würdet ihr sie am liebsten sehen wollen? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da.

Wenn Ninja nicht gerade auf einem halben Dutzend Plattformen gleichzeitig streamt, versucht er, andere auf dem Weg zum Erfolg als Streamer zu begleiten. Doch sein Streaming-Kurs erhält viel Kritik.

