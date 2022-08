DrDisresepct findet neuen, innovativen Weg, sich über Twitch lustig zu machen

Das sind die Reaktionen: Auf Twitter und reddit spottet man über Facebook. Der Doc müsse schon ganz unten angekommen sein, um auf Facebook zu streamen, nachdem er sich so oft über deren Gaming-Programm lustig gemacht hätte. (via Twitter )

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So reagiert DrDisrespect: Kontroversen und Provokation sind das Markenzeichen des YouTubers. Er wäre also nicht er, wenn er die Gelegenheit nicht nutzen würde, um gegen Twitch zu sticheln. Über Twitter kündigte er daher einen besonderen Livestream an.

Insert

You are going to send email to