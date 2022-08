An diesem Problem leiden „One-Game“-Streamer: Viele Streamer verbindet man mit einem bestimmten Spiel: Für jorbs war es Slay The Spire, Ninja wurde mit Fortnite groß und Asmongold ist unzertrennlich mit WoW verbunden.

An Urlaub ist da gar nicht zu denken. Zu groß war die Sorge bei jorbs, dass Zuschauer das Interesse an seinem Kanal verlieren könnten, wenn er ein oder zwei Wochen nicht auf Sendung sei. Darunter leiden auch andere Streamer.

Wie gehen noch größere Streamer mit der Reizüberflutung um? Bei den richtig großen Streamern wie xQc sehen sogar bis zu 100.000 Menschen gleichzeitig zu. Da kommen teilweise nicht einmal mehr die Zuschauer mit, wie diese Frage auf reddit zeigt. Diese Streamer haben aber in der Regel Mods und Mitarbeiter, die ihnen bei der Bewältigung der Flut an Kommentaren helfen können.

Wenn so viele Leute dir Fragen stellen und dir sagen, was du tun sollst, ist das absolut nicht mehr zu bewältigen. Ich fing an, Angstzustände zu haben, die an richtige Panikattacken grenzten.

„Bei ungefähr 200 Zuschauern fing es an, anstrengend zu werden“, sagte jorbs gegenüber NPR. Mittlerweile ist er näher an 2.000 gleichzeitigen Zuschauern.

Auf Twitch scheinen große Streamer den Traum vieler Gamer zu leben: Sie zocken den ganzen Tag oder quatschen einfach nur mit ihren Fans und verdienen damit Millionen, so jedenfalls stellen sich das manche vor. Doch hinter den Kulissen stecken harte Arbeit und ein enormer Druck. Für manche ist der Erfolg zu viel. Jetzt äußerte sich der beliebte Streamer Stephen „jorbs“ Flavall und erklärte, was hinter dem Phänomen „Streamer-Burnout“ steckt.

