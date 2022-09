Der ehemals größte Streamer von Twitch postet mysteriösen Tweet – Fans rätseln, was los ist

Faker gilt in League of Legends als der beste Spieler aller Zeiten. Wir zeigen euch im Video, warum er eine lebende Legende ist.

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

Was deutet auf einen Wechsel von Ninja zu YouTube? Nur wenige Stunden bevor Ninja den mysteriösen Tweet postete, teilte er eine Streambenachrichtigung auf dem sozialen Netzwerk. Dazu schrieb der Streamer „Große Dinge kommen“ ( via Twitter ).

Wie reagieren die Fans? In den Kommentaren unter dem Tweet von Ninja kommt die Frage auf, was passiert sei.

Insert

You are going to send email to