Der größte Streamer auf Twitch sagt: Leute verkaufen sich viel zu billig an YouTube – Fordert irrwitzige Summe für einen Wechsel

Auch wenn Twitch einige wichtige Namen an die Konkurrenz von YouTube Gaming verloren hat, genießt die Plattform dennoch ein ziemliches Monopol im Bereich Streaming. Doch was steckt eigentlich hinter ihrem Erfolg?

xQc hält so ein Angebot für realistisch. Schließlich kaufe man eine zusammenhängende Einheit, das sei viel Geld wert. Diese Methode, ganze Communitys aufzukaufen, sei die Zukunft der Industrie, so der Streamer.

Die Rechenkünste von xQc könnt ihr in diesem Clip in englischer Sprache bewundern.

Das hatte xQc dazu zu sagen: xQc ist der Meinung, OTV hätten mit dem Wechsel ziemlich Mist gebaut: „Gehen wir davon aus, dass jeder 1 bis 2 Millionen im Jahr bekommt, ok. Lasst uns schnell etwas Mathe machen“, kündigte der Streamer an und illustrierte seine Rechnung.

Steckt eine Strategie hinter den Wechseln? In einem Stream vom 7. September reagierte xQc auf das Video, mit dem Fuslie ihren Wechsel offiziell machte. In dem Video traten unter anderem die YouTube-Streamer Valkyrae, LilyPichu und Sykkuno auf – alle haben Twitch in den letzten 2 Jahren verlassen.

