Twitch-Streamer schockiert Zuschauer mit Glücksspiel-Einsätzen im Wert von mehreren hundert Millionen Euro

Wenn ihr selbst Probleme mit Glücksspiel habt oder euch Sorgen um eine angehörige Person macht, wendet euch an das Beratungstelefon des Bundesministeriums. Das Beratungsteam der BZgA ist unter der Rufnummer 0800 1 37 27 00 kostenfrei und anonym erreichbar. Die Sprechzeiten: Montags bis donnerstags 10 Uhr bis 22 Uhr und freitags bis sonntags 10 Uhr bis 18 Uhr an 363 Tagen im Jahr (ausgenommen der 24.12. und der 31.12.).

Auch außerhalb seiner Glücksspiel-Streams ist xQc häufiger in Kontroversen verwickelt. Im Juli äußerte er sich zur TwitchCon in Amsterdam und verglich sie mit einem Zoo: „Ihr wollt nur heruntergekommene Spezies näher beobachten!“

So sehen die Statistiken aus: In mehr als 600.000 Wetten hat xQc insgesamt bereits 685 Millionen Dollar eingesetzt. Man sieht auch eine ernüchternd niedrige Gewinnrate von knapp unter 10 %.

Was hat es denn jetzt mit der Zahl auf sich? xQc rief daraufhin seine Statistiken im Online-Casino Stake auf. Die Summe, auf die sich die Verfasserin des Artikels beziehe, seien seine „wager amounts“, also seine eigenen Einsätze und nicht die seiner Zuschauer.

Dieser Teil ärgerte xQc: An einer Stelle wird im Bloomberg-Artikel ein Promo-Code erwähnt, über den die Zuschauer von xQc sich in dem Casino anmelden könnten. Dieser Code habe Stake bereits 119 Millionen Dollar eingebracht.

Was stand in dem Artikel? Am 5. August hatte die amerikanische Seite Bloomberg einen Bericht über das Online-Casino Stake und deren Deals mit großen Twitch-Streamern. Der Vorwurf: Die Verluste der Streamer würden erstattet, doch ihre Zuschauer würden bankrott gehen.

