Twitch-Star MontanaBlack ärgert sich über Kommentare: „16-Jährige wollen mir etwas über das Leben erzählen“

MontanaBlack sah ganz klare Unterschiede zwischen dem Niveau der Kommentare auf verschiedenen Plattformen. So seien YouTube-Kommentare intelligenter als TikTok-Kommentare. Das sei aber auch ok, denn solche Menschen müsse es ja auch geben.

Das ist für MontanaBlack wichtig: Ihm gehe es in einer Freundschaft um das Zwischenmenschliche. An erster Stelle stünden für ihn Ehrlichkeit und Respekt. Sei das nicht gegeben, könne die Freundschaft keinen Bestand haben.

Er sei zwar traurig, dass manche Freundschaften in die Brüche gegangen seien, denn man habe eine gute Zeit gehabt. Würde er aber einen Freund wie Davide verlieren, wäre er „zutiefst gebrochen“ und würde auch jeden Tag an ihn denken.

Wir werden alle älter. Jeder wird in einer gewissen Art und Weise etwas selbstständiger, erwachsener. Mehr Verantwortung, weniger Zeit. […] Nur, weil ihr vieles von dem, was passiert, nicht mitbekommt, heißt das nicht, dass diese Leute nicht mehr in meinem Freundeskreis sind.

Von dieser Freundschaft bekämen die Zuschauer aber „gefühlt nur 3 %“ mit, denn Davide habe keine Präsenz in Social Media. Aber auch mit Freunden, die selbst aktiv in den sozialen Netzwerken seien, ginge es nicht immer nur darum, sich gemeinsam zu zeigen.

Worum geht es? In seinem Livestream vom 5. August ging MontanaBlack auf die Vorwürfe mancher Zuschauer ein, ihm würden die Freunde davon laufen und er stünde ganz alleine da. Das wollte der Streamer so nicht stehen lassen.

