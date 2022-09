Nun, was haltet ihr von dem neuen Pass von Season 4? Findet ihr die Skins und Stile originell oder ist in dieser Season nichts für euch dabei? Lasst es uns wissen!

Aufbau des Battle-Passes: Wie gewohnt kostet der Battle Pass 950 V-Bucks. Der Pass der neuen Season 4 von Kapitel 3 wird das gleiche System haben wie in Season 1 davor auch. Ihr habt also die Möglichkeit, eure Belohnungen mit Sternen freizuschalten.

Das passiert gerade in Season 4: Nachdem der Großteil der Sieben auf mysteriöse Weise verschwunden ist, taucht nun eine neue Bedrohung auf. Die Vorbotin mit ihren Fähigkeiten, alles in Chrom zu tauchen, sorgt für Terror und Schrecken und ihr müsst sie aufhalten.

