Gehörloser Twitch-Streamer eroberte mit Fortnite alle Herzen – Was wurde eigentlich aus Ewok?

2019 erlangte Soleil „Ewok“ Wheeler (17) mit dem kunterbunten Battle Royale Fortnite große Beliebtheit auf Twitch. Lange war es still um den Streamer, nun ist er wieder da. Wir von MeinMMO bringen euch auf den aktuellen Stand.

Wer ist Ewok? Hinter dem Namen steckt der 17-jährige Streamer Soleil Wheeler. Mit gerade einmal 13 Jahren machte Ewok im März 2019 als Fortnite-Wunderkind von sich reden und spielte schnell mit den ganz Großen.

So begann Ewoks Karriere: Ewok begann im Oktober 2018 mit dem Streamen und zeigte ausschließlich Epics farbenfrohen Shooter Fortnite. Trotz niedrigen Zuschauerzahlen im einstelligen Bereich ließ Ewok sich nicht entmutigen und streamte monatlich zwischen 40 und 90 Stunden.

Das zahlte sich im Frühjahr 2019 aus: Der bekannte Streamer Timothy „TimTheTatman“ Betar wurde auf Ewok aufmerksam und hostete ihn. Tausende Zuschauer stürmten auf Ewoks Kanal, viele davon blieben. Im Märze 2019 hatte Ewok bereits über 300 Zuschauer im Durchschnitt und wurde von mehreren großen Streamern entdeckt.

Sogar mit der damaligen Nummer 1 auf Twitch, Tyler „Ninja“ Blevins, durfte Ewok spielen – und schlug sich dabei auch noch richtig gut.

Was machte Ewok so beliebt? Die Zuschauer schlossen Ewok wohl hauptsächlich wegen seiner sympathischen Art, seinem mitreißenden Lächeln und natürlich seinen Fortnite-Fähigkeiten ins Herz. Außerdem hat Ewok einen trockenen Sinn für Humor, der bei vielen gut ankam.

Das Besondere an Ewoks Streams? Ewok ist gehörlos und nutzt in Spielen einen Sound Visualizer, um sich zu orientieren. Das machte Ewok für viele zu einem absoluten Vorbild. Gleichzeitig ließ diese Tatsache seine Leistungen in Fortnite auch noch beeindruckender erscheinen.

Auch dieses Handicap nimmt Ewok mit Humor und ist nie um einen Scherz verlegen.

Ewok scherzt über seine Gehörlosigkeit

So ging es weiter: Mit seiner sympathischen Art und seinen Fortnite-Skills konnte er die Zuschauer langfristig an sich binden und hatte bis zum November 2019 bereits über 200.000 Follower auf Twitch und erreichte den Partner-Status. Dann kam der Wechsel zur Microsoft-Plattform Mixer.

Der E-Sport-Experte Rod Breslau riet Profi-Teams damals, Ewok schnell unter Vertrag zu nehmen. Genau das geschah dann auch: Im Juli 2020 trat Ewok der E-Sport-Organisation FaZe-Clan bei. Damals noch als erstes weibliches Mitglied.

Kurz darauf, im August 2020 kehrte Ewok zurück auf Twitch und erreichte dort Spitzenwerte von bis zu 30.000 gleichzeitigen Zuschauern – mehr als jemals zuvor.

Auch privat gab es große Veränderungen: Am 11. Oktober 2020 outete sich Ewok anlässlich des „National Coming Out Days“ als trans und bisexuell. In einem TwitLonger-Post verkündete Ewok, mit männlichen Pronomen angesprochen werden zu wollen und berichtete davon, wie sehr er in der Vergangenheit mit seiner Identität zu kämpfen hatte.

Wie ging es dann weiter? Ab November 2020 nahmen Ewoks Zuschauerzahlen stetig ab und Ewok begann, weniger zu streamen. War er im Dezember 2020 noch über 100 Stunden auf Sendung, waren es im Februar 2021 nur noch 46.

Was war da los? Ewok hatte offenbar mit psychischen Problemen zu kämpfen und verfasste mehrere Twitter-Posts über Ängste und Depressionen. Am 29. März verkündete er schließlich, eine Pause einlegen zu wollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Danach streamte Ewok nur noch sehr vereinzelt. Doch dann entdeckte Ewok den Hero-Shooter Apex Legends für sich. Ewok schien wieder Spaß am Streamen zu haben. Leider blieben die Zuschauer aus und Ewok verlor sogar Follower.

Im November 2021 verließ Ewok den FaZe-Clan, streamte aber dafür mehr als 70 Stunden. Das konnte er im Folgemonat noch beibehalten, doch bald streamte Ewok wieder weniger. Von Mai bis Juli 2022 war er überhaupt nicht mehr aktiv auf Twitch.

Auf Twitter meldete sich Ewok weiterhin bei seinen Fans und teilte am 15. September 2022 mit, dass es in der folgenden Woche eine größere Ankündigung geben werde. Die Ankündigung sollte offenbar etwas mit einem Vertrag zu tun haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was war das für eine Ankündigung? Am 22. September wurde bekannt, dass Ewok zukünftig Teil der E-Sport-Organisation XSet sein wird. Im Ankündigungsvideo erklärt Ewok, er möge, wer er jetzt sei und habe erkannt, wen er repräsentiere: Ewok stehe für Mut und für die Zukunft.

Wie sieht es jetzt aus? Im August streamte Ewok 27 Stunden und erreichte einen Höchststand von über 14.000 gleichzeitigen Zuschauern. Im September nahm allerdings sowohl die Anzahl der gestreamten Stunden, als auch die der Zuschauer wieder ab.

Dabei ist allerdings zu bedenken, dass Ewok noch zur Schule geht, da bleibt fürs Streamen nicht immer Zeit (via Twitter).

Es bleibt abzuwarten, wie es für das ehemalige Fortnite-Wunderkind weitergehen wird. Seine Skills hat er jedenfalls nicht verloren:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

In Ewoks Karriere gab es schon viele Höhen und Tiefen. Und auch Fortnite, das Spiel, das ihn groß rausbrachte, scheint seinen großen Hype hinter sich gelassen zu haben. Immer wieder bezeichnen Leute in den Kommentaren das Spiel als tot. Nun reagierte Epic auf die Kommentare und griff zu ungewöhnlichen Methoden.

