Spieler sagen, Fortnite sei ein totes Spiel – Werden von Epic mit neuem Skin getrollt

Fortnite ist natürlich keine Ausnahme. Es ist gut möglich, dass ihr vergleichbare Kommentare bei anderen Spielen gelesen oder gehört habt. Dabei ist es völlig egal, ob ihr League of Legends, CS:GO, Rainbow Six: Siege, Apex Legends oder ein anderes großes Spiel spielt. Kommentare dieser Art können überall auftauchen.

Wieso gibt es diesen Skin? Fortnite ist ein totes Spiel, heißt es immer wieder in den Sozialen Netzwerken und vor allem auf Twitter. Solltet ihr schon mal in die Kommentare unter einen Fortnite-Post geschaut haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr irgendwo den Ausdruck „Dead Game“ sehen konntet.

Wie der offiziellen Vorstellung via Twitter zu entnehmen ist, soll das “Checkered Past”-Paket 600 V-Bucks kosten. Wie der Skin aussieht und was alles enthalten ist, seht ihr auf dem nachfolgenden Bild:

Was ist das für ein Skin: Der neue Skin in Fortnite ist Teil des „Checkered Past“-Paketes. Der Charakter-Skin ist schwarz mit Akzenten eines Schachbrettmusters. Auf der Vorderseite des T-Shirts ist „Dead Game“ geschrieben.

