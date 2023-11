Eminem bekommt 3 Skins in Fortnite, begeistert Spieler, aber sorgt für Skepsis: „Wollen auch nur unser Geld“

Fortnite erhält bald Besuch von einem der größten Rapper, die es gibt: Eminem. Viele Fans feiern die Kollaboration zwischen dem Künstler und Epic Games, doch eine Sache stinkt den Spielern gewaltig.

Was können die Spieler erwarten? In Season: OG startet bald eine große Kooperation mit dem bekannten Rapper „Eminem“. Er hat in Zusammenarbeit mit Fortnite eine Reihe von Skins geschaffen, die Spieler in den kommenden Tagen im Item Shop erwerben können.

Zudem sollen Spieler mit Eminem am Live-Event zum Ende von Season: OG teilnehmen können. Ob es sich hierbei um ein großes Konzert oder nur ein Gastauftritt handelt, ist nicht bekannt. Zu guter Letzt hat Eminem noch einen Radiosender im Battle Royale übernommen, indem bekannte Lieder des Rappers abgespielt und gehört werden können.

Es handelt sich hierbei also um eine große Kooperation und obwohl Spieler sich freuen sind viele skeptisch, was die Skins angeht. Manche Fans sprechen sogar von Gier, die Epic Games verfallen ist.

Eminem soll mit drei Skins seiner Selbst erscheinen

Was nervt die Spieler daran? In einem Blog-Post von Epic Games wirbt der Entwickler jetzt schon mit drei kommenden Skins zu Eminem (via fortnite.com). Diese lauten wie folgt:

Rap Boy

Slim Shady

Marshall Never More

Schon in der Vergangenheit hat Epic Games mit vielen bekannten Gesichtern wie Streamern oder Musikern Kooperationen abgeschlossen und sie mit Skins in Fortnite verewigt. Meist waren das aber nur 1 bis maximal 2 Skins mit zusätzlichen Stilen, die Spieler erwerben konnten.

Bei Eminem hingegen sollen es laut Post schon 3 Skins sein, die man separat erwerben kann. Das nervt die Spieler, denn für sie wirkt das vielmehr wie eine fiese Masche, um mit dem „selben“ Star doppelt und dreifach das Geld aus den Taschen zu ziehen. Auf Reddit beschwert sich deshalb User „gingerchrs“ das es sehr gierig von Epic ist Eminem so auszuschlachten und dafür Geld zu verlangen.

Was sagen die Spieler? Die Fans sind sich noch unsicher, wie sie den Blog-Post interpretieren sollen. Viele hoffen, das es sich hierbei nur um zusätzliche Stile von Eminem handelt und man nur 1 Skin erwerben muss, doch andere wiederum sehen eine fiese Masche seitens Epic, um Geld zu verdienen. Folgende Kommentare sind zu vernehmen:

„Nach dem, was ich von iFireMonkey auf Twitter gesehen habe, handelt es sich um drei verschiedene Skins. Absolut verrückt, wenn es so kommt.“ – cozypan

„Nein, ich kaufe einfach Slim Shady und mache Feierabend. Das ist einfach lächerlich.“ – Yusuke-

„Die Lösung wäre, mit eurem Geldbeutel abzustimmen. Ich finde es mies und auch sehr gierig.“ – Leo9991

„Am Ende sind sie nur ein Unternehmen, das unser Geld will.“ – TheVampireArmand

Was haltet ihr von der Kollaboration und den drei möglichen Skins, die bald im Item Shop angeboten werden? Werdet ihr euch einen kaufen oder doch lieber passen und euer Geld für Weihnachtsgeschenke aufheben? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

