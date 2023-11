Fortnite: Live-Event startet am 02. Dezember – Alles zu Eminem und dem Ende von Chapter 4

Chapter 4 in Fortnite neigt sich bald dem Ende zu. Nur noch wenige Tage bis zum finalen Knall und dieser wird mit einem Live-Event und einen Auftritt von Eminem abgefeiert. Was ihr zum Event wissen solltet und wann dieser genau startet, erfahrt ihr hier.

Wann startet das Live-Event von Season OG? Das Live-Event soll am Samstag, dem 02. Dezember 2023 um 20 Uhr deutscher Zeit stattfinden (via fortnite.com). Es handelt sich dabei um eines der größten Live-Events, die Fortnite jemals geschaffen hat. Die Entwickler beenden damit das 4. Chapter und starten dann mit einem lauten Knall in Chapter 5. Das Event läuft dabei unter dem Namen „The Big Bang“.

Das solltet ihr wissen: Beachtet, dass ihr schon 30 Minuten vor dem Event in den Event-Modus beitreten könnt. Da es sich hierbei um ein riesiges Event handelt, solltet ihr euch mit eurem Account schon 3–4 Stunden vor dem Ereignis einloggen, es könnte sonst sein, dass ihr mit langen Warteschlangen konfrontiert werdet und somit das Event verpasst.

Folgend erfahrt ihr nun was euch im Event erwarten könnte, solltet ihr keine Spoiler lesen wollen, raten wir nun davon ab weiterzulesen.

Habt ihr den Trailer von Season: OG verpasst? Dann haben wir das passende Video für euch:

Live-Event soll neuen Start von Fortnite markieren

Was erwartet mich im Live-Event? Viele Leaker konnten sich nach Patch 27.11 an die neuen Daten des Updates ran wagen und fanden heraus, das Epic Games viele Dinge vorbereitet hat, die Spieler im Event erwarten können.

Die Hauptattraktion des Events soll ein Auftritt von Eminem sein, dem ikonischen Rapper, mit dem man sich nicht anlegen sollte. Dabei handelt es sich aber laut Epic nicht um ein Konzert, Slim Shady soll eine wichtige Rolle spielen und mit uns Chapter 5 einläuten. Was Epic Games da geplant hat und ob Eminem nicht doch den einen oder anderen Song rappt, ist noch nicht bekannt.

Was jedoch bekannt ist, ist, dass Epic Games eine Kooperation mit Lego eingegangen ist. Auf dem Hintergrundbild der Fortnite-Lobby ist ein Lama zu sehen, welches mit Lego zusammengebaut wurde. Schon im Vorfeld gab es viele Gerüchte von Leakern darüber (via twitter.com), das Epic Games an einem Lego-Modus arbeitet und mit Chapter 5 könnte es endlich so weit sein.

Zusätzlich sind in Fortnite folgende verschlüsselte Daten zu kommenden Modi enthalten (via twitter.com):

Epic Games ließ Spieler zudem öfter in Live-Events Dinge sehen oder testen, die dann im neuen Chapter oder Season hinzugefügt wurden. Es könnte also sein, dass Spieler kurzzeitig als Lego-Wesen durch Fortnite stolzieren können und mit Rennwagen umherfahren können, um die neuen Modi zu testen.

Zu guter Letzt spricht Epic Games selbst davon, das das Live-Event von Chapter 4 einen Neustart für Fortnite markieren soll. Wie groß der Neustart tatsächlich ausfallen wird, werden wir wohl erst am 2. Dezember sehen.

Wird es eine Downtime nach dem Event geben? Ja und diese wurde schon von Epic Games angekündigt. Am Sonntag, dem 03. Dezember 2023, wird Fortnite die Wartung seiner Server um 05:30 Uhr deutscher Zeit starten.

Was in der Zeit zwischen dem Ende des Live-Events und dem Start der Wartung passiert ist nicht bekannt, doch wir vermuten, das Epic schon nach dem Event die Server deaktivieren wird. Schon öfter mussten Spieler dann vor einem endlosen Ladebildschirm warten, bis Epic dann die Wartung Stunden später in Gang setzte.

Das waren alle wichtigen Infos zum kommenden Live-Event von Fortnite. Falls neue Informationen veröffentlicht werden sollten, werden wir diese in unserem Beitrag ergänzen.

Fortnite: Spieler planen besonderen Map-Abschied – Wollen für einen Tag nicht kämpfen