Fortnite: Spieler planen besonderen Map-Abschied – Wollen für einen Tag nicht kämpfen

In Fortnite genießt gerade ein Großteil der Spieler die alte Luft von Chapter 1, mit Waffen und Map-Veränderungen im Schnelldurchlauf, die jedoch nur von kurzer Dauer sind. Season: OG soll schon im Dezember enden und deshalb plant die Community jetzt schon einen Abschied für die alte Map.

Was ist Fortnite: OG? Fortnite befindet sich derzeit in einer seiner kürzesten Seasons überhaupt. Diese heißt Season: OG und führt die Spieler zurück in die Zeit, in der die Map von Chapter 1 noch neu war. In den wenigen Wochen, in denen Spieler die Zeit haben, die alte Map zu erkunden, werden zudem im Schnelldurchlauf Map-Veränderungen durchgeführt und alte Waffen-Metas ausgepackt, um stets für frischen Wind zu sorgen.

Seit der Einführung von OG hat Fortnite einen regelrechten Boom an Spielern genießen können. Und damit Chapter 1 nichts wortlos verschwindet, wenn der Abschied ansteht, wollen Fans die Map zum Ende von Chapter 4 gebührend feiern.

Ihr habt den Trailer von Season: OG verpasst? Dann haben wir genau das richtige Video für euch:

Spieler rufen in Fortnite zum Waffenstillstand auf

Was ist das für ein Event? In einem TikTok von Herr Anwalt mit 5,2 Millionen Aufrufen spricht der bekannte TikToker über ein Event, das in Fortnite stattfinden soll. Es handelt sich hierbei aber nicht um ein offizielles Event, sondern ein Community-Event, bei dem Spieler einen Waffenstillstand auf die Beine stellen wollen.

Hier haben wir euch das TikTok-Video von Herrn Anwalt eingebunden:

Das Event soll am 02.12.2023 stattfinden und dafür sorgen, dass Spieler sich nicht bekriegen, sondern vielmehr das letzte Mal Abschied von der Map aus Chapter 1 nehmen können. Es wird zum Ende von Season: OG ein Live-Event geben und es ist somit nicht klar, ob die Map von Chapter 1 jemals erneut zurückkehren könnte.

Damit Spieler also Abschied nehmen können, wollen Fans die Waffen niederlegen und die Map ein letztes Mal friedlich erkunden. Es ist unklar, ob die Community sich daran halten wird, da auch Herr Anwalt daran zweifelt – doch eine rührende Idee ist es dennoch.

Wird Fortnite nach Chapter 4 gelöscht? Schon zum Ende von Chapter 1 kursierten Gerüchte darüber, dass Fortnite gelöscht wird, doch dies stellte sich als unnötige Panikmache heraus. Diesmal werden erneut dieselben Tricks ausgefahren, um langjährigen Fans Angst zu machen – auch diesmal solltet ihr euch keine Sorgen machen.

Leaker haben schon die neue Map von Chapter 5 ausgraben können und wissen, dass Epic Games große Pläne mit Fortnite verfolgt, die nicht so schnell verworfen werden. Seid also gespannt auf das kommende Live-Event und nutzt eure Zeit, um die alte Map von Chapter 1 noch zu genießen.

Werdet ihr am pazifistischen Community-Event von Fortnite teilnehmen oder es lieber ausnutzen, um ahnungslose Spieler zu vernichten? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

