Fortnite: Spieler schimpfen, weil sie Skins nicht mehr nutzen können, die viel Geld kosteten – Jetzt reagiert Epic

Mehr zu Fortnite: In Fortnite ist mit OG Fortnite eine kurze Season gestartet, die nur 4 Wochen dauert. Viele zeigen sich begeistert, dass es endlich wieder auf die ursprüngliche Karte zurückgeht. Doch dabei handelt es sich gar nicht um die “erste” Karte von Fortnite. Die gesamten Hintergründe lest ihr auf MeinMMO:

Zurzeit können etwa 7 % der Fortnite-Outfits ausschließlich in Inseln mit der Einstufung „Teen“ (oder gleichwertig in der Region) ausgerüstet werden. Im Laufe des nächsten Jahres werden wir dafür sorgen, dass die meisten dieser Outfits mit allen Einstufungen kompatibel sind, indem sie ihr Aussehen automatisch an die Insel anpassen, auf der ihr spielen wollt.

Betretet ihr eine Insel mit einem nicht zugelassenen Item, dann wird dieses durch einen Standardskin ersetzt. Und das gilt immer, auch wenn ihr für euren Lieblingsskin viel Geld gezahlt oder wochenlang gespielt habt. Daran störten sich viele Spieler. Nun erkläre Epic in einem Update, dass man in Zukunft fast alle Outfits/Skins kompatibel machen wolle (via fortnite.com ):

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Denn der neue Patch hat dafür gesorgt, dass Creation-Inseln des Spiels, also von Spielern erstellte Inhalte, eine Alterseinstufung erhalten haben. Gleichzeitig haben auch viele kosmetische Gegenstände in Fortnite eine Einstufung erhalten. Wer jetzt Fortnite startet, dem wird aufgefallen sein, dass viele Items plötzlich ein kleines gelbes Warndreieck zeigen. Auf MeinMMO berichteten wir bereits darüber, dass Epic die Verwendung von Skins einschränkt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to