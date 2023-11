Fortnite: Achtung! Ihr könnt eure Cosmetics nicht länger in jedem Modus nutzen

In Fortnite existieren unzählige kosmetische Items, die entweder schick, schlicht oder sogar brutal aussehen. Letzteres wird nun in eurer Sammlung limitiert, denn ihr könnt sie bald nicht in jedem Modus anziehen und benutzen.

Items erhalten jetzt Altersbegrenzungen: Mit dem neuesten Update 27.10 in Fortnite wurden nicht nur neue Items in die Daten eingespeist, sondern auch eine kuriose Änderung, die Fortnite so noch nicht hatte. Eure kosmetischen Items, oder einige davon, bekommen eine Alterseinstufung von 6 oder 12 und können so, falls deklariert, nicht in jedem Modus benutzt werden.

Obwohl einige Items für jüngere Besucher des Battle Royales verstörend wirken könnten und diese deshalb blockiert werden, wirkt das Konzept nicht sinnvoll. Fortnite ist ein Spiel, das sich mit seiner Gewalt und hitzigen Kämpfen mit Schusswaffen auszeichnet. Deshalb Items zu limitieren, stößt jetzt schon bei der Community auf Unverständnis.

Spieler stempeln rücksichtsvolle Änderung als lächerlich ab

Was sagen die Spieler zu der Änderung? Die Fortnite-Fans, die sich während der Downtime auf X (ehemals Twitter) aufhielten, sind von der Änderung gar nicht begeistert. Sie verstehen den Sinn hinter dem Feature nicht, da sich Fortnite mit neuen Waffen und actionreichen Kämpfen bewirbt.

Aus heiterem Himmel nun die kostbaren kosmetischen Items der Fans zu blockieren, stößt auf Stirnrunzeln:

„Bro, das Spiel selbst ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Shooter und es gibt eine Altersgrenze für Kosmetika. Was soll das für ein Blödsinn?“ – meint fitzy

„Beschränkung der Waffenkosmetik in einem Spiel voller Waffen, gerade als Sie dachten, Epics Genialität hätte das Maximum erreicht“ – macht sich RealMonster02 darüber lächerlich

„Das ist lächerlich, das GANZE SPIEL hat Waffen!“ – fügt EnksGaming hinzu

„In einem Battle-Royal-Spiel, in dem wir Waffen benutzen, ist das ein bisschen hysterisch.“ – gibt FayeScarlet zu verstehen

Welche Altersgrenzen gibt es jetzt für Items? Bislang haben wir Altersgrenzen von 6 bis 12 entdecken können. Dabei sind nicht nur Rückenteile, sondern auch Spitzhacken, Skins, Hängegleiter und sogar Emoticons gebrandmarkt und limitiert.

Das Gute daran ist jedoch, dass ihr im „Battle Royale“-Modus alle eure Items nach Belieben einsetzen und benutzen könnt. Augenscheinlich sind auf den ersten Blick nur Modi im Kreativ-Modus betroffen, die mit Altersstufen ab 6 Jahren deklariert sind. Es bleibt abzuwarten, ob Fortnite diese Änderung beibehält oder diese doch noch durch die Stimmen der Community einstampfen wird.

Was haltet ihr von der Änderung? Findet ihr sie gut oder unnötig? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

