Fortnite: Chapter 3 schon am Ende? Hinweise sprechen vom kürzesten Chapter bisher

Fortnite befindet sich im dritten Kapitel und in der fortlaufenden Season 4 macht sich eine drückende Stimmung breit: Alles auf der Map wird von Chrom verschlungen und laut Hinweisen ist das „Nichts“ im Anmarsch. Nun deutet viel darauf hin, dass Chapter 3 noch im Dezember 2022 enden könnte.

Was ist in Fortnite los? Wer gespannt die laufende Story-Erzählung in Fortnite mitverfolgt hat, bemerkt, welche schlimmen Dinge euch und der Insel widerfahren werden.

Seit der Kampf gegen den IO gewonnen wurde und alle Spieler ihre Friedensfeier planten, schmiedete eine neue Kreatur im Hintergrund ihren bösen Plan, um die Chapter-3-Realität zu vernichten – Die Vorbotin.

Sie ist es, die eure Map in Chrom taucht und alles nacheinander einnimmt. Doch das ist nur der Anfang: Hinweise deuten darauf, dass bald eine größere Bedrohung auf euch zukommt. Und diese könnte Chapter 3 früher enden lassen als gedacht.

Das Nichts kommt und kennt keine Gnade

Was spricht für ein frühes Ende? Wer in Chapter 2 Season 8 dabei war und die Würfelinvasion von Kevin durchgemacht hat, sollte die Würfelkönigin noch kennen. Die Herrscherin und Realitätsvernichterin besaß im Battle Pass einige Items, die auf das Ende von Chapter 2 hindeuteten, noch bevor Leaker und Lore-Profis davon Bescheid wussten.

Schlussendlich trat das unvorstellbare ein und die Map wurde auf den Kopf gestellt. Danach erschien Chapter 3 und mit ihr eine neue Map. Jetzt sind erneut drei Items im Battle Pass von Season 4 dabei, die auf ein schlimmes Desaster hindeuten.

Das Nichts kommt. Bereit für den endgültigen Schnitt? Das letzte Licht, das du je sehen wirst. Item-Beschreibungen deuten auf mögliches Desaster hin

Die Beschreibungen der einzelnen Items vom Set der Vorbotin lauten:

Die Vorbotin Das Nichts kommt.

Nachrufklinge Bereit für den endgültigen Schnitt?

Glimmender Glutmantel Das letzte Licht, das du je sehen wirst.



In der Kurzfassung könnten die Beschreibungen auf die Ankunft des „Nichts“ hindeuten. Eine mysteriöse und formlose Macht, die alles verschlingen wird.

Interessant ist auch zu sehen, dass in der Würfelinvasion von Season 8 auch die Map korrumpiert und von Kevin einzunehmen versucht wurde. Es sind also erneut Parallelen zu erkennen, die zeigen, dass ein Ende im Dezember möglich wäre.

Live-Event laut Leakern schon geplant: Der Leaker GMatrixGames (via. twitter) hat in den Daten von Fortnite herumgestochert und herausgefunden, dass sich im letzten Update 22.40 von Season 4 Chapter 3 ein Live-Event befinden könnte.

Welchen Umfang dieses Event besitzt, ist noch nicht bekannt. Durch diese Tatsache jedoch könnte man annehmen, dass Epic Games schon etwas Großes geplant hat. Es wird sich zeigen, wie irreparabel der Zustand der Chapter-3-Map nach der Korrumpierung der Vorbotin hinterlassen wird.

Sollten weiteren Informationen offenbart werden, informieren wir euch in diesem Beitrag über die Neuigkeiten. Was haltet ihr aber von einem so frühen Ende eines Chapters? Findet ihr es plausibel? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

