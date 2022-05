5 der seltensten Spitzhacken in Fortnite aus dem Item-Shop – Habt ihr sie?

In Fortnite existieren viele Spitzhacken, die Spieler durch neue Battle Passes, Events und dem Item-Shop verdienen können. Wir zeigen euch jedoch die 5 seltensten aus dem Item-Shop, die seit Äonen nicht mehr erschien sind.

Was sind Spitzhacken in Fortnite? Spitzhacken oder Erntewerkzeuge sind Schläger, mit denen ihr eure Hindernisse zerstören und abbauen könnt. Jeder neue Spieler startet mit einer grauen Standardspitzhacke und kann sich im Laufe neuer Seasons oder im Item-Shop neue Designs erspielen oder erwerben.

Wir haben uns in dieser Liste für Spitzhacken entschieden, die nur im Item Shop erworben werden können, da diese womöglich wieder angeboten werden und Spieler so irgendwann die Chance haben könnten, ein seltenes Stück zu erwerben.

Seltene Spitzhacken aus Season Passes können nie wieder erlangt werden, da Season Items nach dem Ablauf der Season nicht mehr erspielt werden können. Wir werden deshalb diese Liste stetig aktuallsieren falls einer der seltenen Kandidaten sich doch in den Item-Shop verirrt.

5 der seltensten Spitzhacken in Fortnite aus dem Shop

Wie ermitteln wir die seltensten Spitzhacken aus dem Shop? Wir haben uns auf der Seite progamesguide informiert, die eine Liste aller Items aus Fortnite katalogisiert hat. Mit ihrer Liste sind auch alle Daten der Veröffentlichungen datiert worden. Wir haben also alle Spitzhacken verglichen, wann sie erschienen sind und wie oft. Dadurch kamen wir auf folgende Kandidaten:

5. Flimsie Flail

Flimsie Flail

Was ist das für eine Spitzhacke? Dieser Schläger beinhaltet einen aufgeblasenen Box-Kameraden, mit dem ihr auf eure Gegner einprügeln könnt. Dieses Erntewerkzeug wurde am 02. März 2019 in Chapter 1 Season 7 veröffentlicht. Nach seinem Release erschien diese Hacke nur zwei Mal in den Shop, bis er am 04. März 2019 verschwand. Seit dem warten Sammler auf diese Hacke 1165 Tage lang (Stand. 11. Mai 2022)

Wie viel kostet die Spitzhacke? Das Erntewerkzeug besitzt die Seltenheit „Selten“ und kostet somit 800 V-Bucks. Passend zum Aussehen gehört die Hacke zum Set „Hot Air“.

4. Empire Axe

Empire Axe

Was ist das für eine Spitzhacke? Die „Empire Axe“ ist auf Platz vier der seltensten Spitzhacken. Das Erntewerkzeug erschien in Chapter 3 Season 1 das erste Mal in den Shop und tauchte das letzte Mal am 28. Februar 2019 auf. Seitdem warten Spieler 1166 Tage auf seine Rückkehr (Stand. 11. Mai 2022).

Wie viel kostet die Spitzhacke? Wie viel kostet die Spitzhacke? Das Erntewerkzeug besitzt die Seltenheit „Selten“ und kostet somit 800 V-Bucks. Die Hacke gehört keinem Set an.

3. Armature

Armature

Was ist das für eine Spitzhacke? Diese schlichte Hacke Names „Armature“ ist auf Platz drei. 1167 Tage ist es her seitdem die Spitzhacke in den Shop zurückgekehrt ist (Stand. 11. Mai 2022). Der Release fand am 25. Januar 2019 statt und das in Chapter 1 Season 7.

Wie viel kostet die Spitzhacke? Das Erntewerkzeug besitzt die Seltenheit „Ungewöhnlich“ und kostet somit 500 V-Bucks. Passend zum Aussehen gehört die Hacke zum Set „Tech Ops“.

2. Tooth Pick

Tooth Pick

Was ist das für eine Spitzhacke? Dieser riesige Schläger mit einem fixierten Zahn heißt „Tooth Pick“ und ist auf Platz zwei. Der Release fand am 14. Dezember 2017 statt und das in Chapter 1 Season 1. Der absurde Knüppel erschien das letzte Mal vor 1195 Tagen in dem Shop (Stand. 11. Mai 2022).

Wie viel kostet die Spitzhacke? Das Erntewerkzeug besitzt die Seltenheit „Selten“ und kostet somit 800 V-Bucks. Der Schläger gehört keinem Set an.

1. Drumbeat

Drumbeat

Was ist das für eine Spitzhacke? Es handelt sich hierbei um die seltenste Spitzhacke, die ihr kaufen könnt – Der Trommelschläger „Drumbeat“. Er wurde in Chapter 1 Season 5 am 02. September 2018 veröffentlicht und bis dahin nur zwei Mal in den Item-Shop gebracht. Seitdem her sind 1345 Tage (Stand 11. Mai 2022) vergangen, ohne dass diese Spitzhacke in den Shop zurückgekehrt ist.

Wie viel kostet die Spitzhacke? Das Erntewerkzeug besitzt die Seltenheit „Ungewöhnlich“ und kostet somit 500 V-Bucks. Passend zum Aussehen gehört die Hacke zum Set der „Flower Power“.

Das Gute an diesen Items ist, dass ihr eventuell die Chance bekommen könnt eines von ihnen zu erlangen, um auch seltene Items zu besitzen. Solltet ihr also ein Stück Geschichte aus Fortnite haben wollen, gebt nicht auf, irgendwann werden diese Items erneut in den Shop gelangen, damit ihr auch als neuer Spieler etwas aus Chapter 1 erlangen zu können.

Was haltet ihr von den coolen Items? Seid ihr auch so ein Sammler in Fortnite oder interessieren euch die verschiedenen Designs der Hacken nicht, da sie alle ein und denselben Job erledigen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!