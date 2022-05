Ihr könnt Fortnite jetzt mit einem Trick wieder auf iOS spielen – So funktioniert es

Was haltet ihr davon, dass Epic doch noch einen Weg gefunden hat, Fortnite auf iOS-Geräten spielbar zu machen? Findet ihr es gut oder ist euch dieser Weg nicht offiziell genug und ihr wartet lieber ab, bis die Fortnite-App wieder funktioniert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das gefiel Apple nicht und warf Fortnite kurzerhand aus dem App-Store. So entbrannte ein Rechtsstreit zwischen den beiden Firmen , was dafür sorgte, dass Fortnite immer noch nicht in den Apple Store ausgestellt wird, bis Epic diese Abgaben wieder tätigt.

Warum wurde Fortnite von Apple verbannt? Jede App, die etwas in ihren Spielen verkauft und im Apple-Store ausgestellt ist, muss Prozente von den Einnahmen des Spiels an Apple abtreten. Diese Prozente reichen von 15 % – 30 % der erzielten Einnahmen.

Insert

You are going to send email to