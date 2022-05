Fortnite will eigentlich, dass Spieler die Story feiern – Aber irgendwie klappt das nicht so richtig

In Fortnite herrscht seit dem Start der Auseinandersetzung von IO und den Sieben ein Kampf um die Vorherrschaft der Insel. Die Sieben wollen verhindern, dass IO eine kostbare Energiequelle für das Böse einsetzt. Trotz krasser Story und vielen Wendungen finden Spieler das alles langweilig. Sie wollen wieder abgedrehte Fortnite-Missionen zurück.

Was ist in Fortnite gerade los? In Fortnite kämpfen gerade Spieler Seite an Seite mit den Sieben, um die Machenschaften der IO zu unterbinden. Sie kämpfen an der Front und nehmen Orte ein, die IO für sich beansprucht hat.

Damit wird der Einfluss des imaginierten Ordens auf der neuen Insel reduziert. Doch Spieler haben keine Lust auf diese ernsten Kämpfe. Sie wollen eher spaßige Missionen und Quests erledigen, anstatt Terroristen das Handwerk zu legen.

Fahrstunden mit einer Banane sind spannender als Gefechte

Auf Reddit erstellte der User potatoinabeanie einen Thread, indem die Fahrstunden mit Peely, der Banane, interessanter sind als die wichtigen Kämpfe zwischen IO und den Sieben.

Dieser Meinung ist nicht nur er: Viele Spieler kommentieren unter dem Beitrag von potatoinabeanie, dass sie die Hauptstory um die Rückeroberung der Insel tatsächlich im Vergleich zu den Nebenmissionen langweilen.

Dabei meint User RiddleEatsRainbow folgendes zum Thread: „Peelys Fahrweise ist viel interessanter als die ständigen Machtkämpfe der Sieben, um ehrlich zu sein.“

Trotz krasser Story mit vielen Wendungen und coolen Kämpfen holt das die Spieler offensichtlich kaum ab. Sie wollen lieber Missionen im Charakter von Fortnite. Abgedrehte Fahrstunden mit einer Banane gehören da eben dazu. Wenn es jedoch ernster wird, wird es für viele langweilig.

Woran kann das liegen? Verfolgt man die Story der Season 2 in Chapter 3 fing alles relativ schlicht an. Schleichmissionen in denen Spieler von A nach B wandern und Satelliten aufstellen mussten und weitere Spionagearbeiten.

Als die Vorbereitungen abgeschlossen waren, fingen die Sieben an, die IO endlich zu konfrontieren. Spieler konnten an den Gefechten teilnehmen, um so den Sieben unter die Arme zu greifen.

Nach jeder abgeschlossenen Woche fiel ein Stützpunkt und so ging das jetzt über Wochen hinweg. Es folgt einem langweiligen Muster, ohne unvorhersehbare Wendungen, die Spannung ins Spiel bringen konnten.

Bislang konnte jeder Kampf von den Sieben gewonnen werden. Spieler rechnen deswegen auch damit, dass die Sieben diese Auseinandersetzungen auch gewinnen werden.

Obwohl eine große Schlacht geführt wird, entstehen bislang kaum bis gar keine Kollateralschäden – Zeppeline fahren sogar für ihren Absturz ins Meer, nur damit die Map nicht zerstört wird. All das sind Dinge, die Spieler auf kurz oder lang nicht wirklich spannend finden. Deshalb sind absurde Bananen-Missionen in solch einem ernsten Szenario wesentlich spaßiger.

Sie lockern die Stimmung auf und geben der Situation einen abgedrehten Fortnite-Stil und genau das wollen die Spieler.

Was haltet ihr von der Story in Fortnite? Bekommt ihr sie mit oder zockt ihr nur eure Runden Battle Royal und ignoriert die Story komplett? Lasst es uns in den Kommentaren wissen wie ihr dazu steht.