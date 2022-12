Fortnite: Morgen startet das Live-Event zum Ende von Chapter 3 und Start von Chapter 4 – Was euch erwartet

In Fortnite ist es bald so weit, denn das Live-Event von Chapter 3 Season 4 beginnt und beendet nicht nur das genannte Kapitel, sondern läutet auch das neue 4. Chapter ein. Wir zeigen euch, was euch morgen, am Samstag, dem 3.12., erwartet.

Wann startet das Live-Event? Das Live-Event von Chapter 3 Season 4 soll am 03. Dezember um 22 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Die Dauer beläuft sich auf 40 Minuten. Wie gewohnt, wird Epic Games schon vor dem Beginn des Events alle bekannten Modi deaktiviert. Es wird nur ein besonderer Modus aktiv sein, in den sich Spieler schon 15–30 Minuten vorher einloggen können.

In diesem Modus wird das Live-Event stattfinden. Beachtet dabei, dass es sich hierbei um ein Event handelt. Es werden wie gewohnt viele Spieler versuchen sich anzumelden. Wenn ihr also das Event selbst miterleben wollt, raten wir euch schon einige Stunden vorher im Spiel aufzuhalten. Sonst geratet ihr in eine Warteschlange und könnt das Event womöglich vergessen.

Wir von MeinMMO werden am Abend des großen Finales dabei sein, für euch tickern und euch mit allen Informationen über einen Server Down in Kenntnis setzten.

Alles Wichtige zum Live-Event für das Ende von Chapter 3

Was erwartet mich? Obwohl Epic Games bislang spärlich mit Infos über das Live-Event umgeht und nur einen Teaser veröffentlicht hat, ist klar, dass viel Zerstörung und Chaos auf die Spieler zukommen wird.

Die Story sowie weitere Hinweise deuten auf die Übernahme des Chroms hin, während die Bewohner der Insel versuchen sich zu wehren. Eine große Bedrohung nähert sich und es ist unklar, ob Jonesy es schaffen wird, diese mit unserer Hilfe aufzuhalten.

Nach dem Event werden erfahrungsgemäß die Server von Fortnite heruntergefahren und Spieler müssen für mehrere Stunden warten, bis das Update zugänglich wird. Auch hier werden wir euch mit allen wichtigen Infos über das Wochenende immer aktuell halten.

Gibt es kostenlose Items zum Event? Tatsächlich wird es ein Geschenk geben, in Form eines Emotes. Dieser heißt Marsh Mahlzeit und lässt euch mit euren Freunden über einem Lagerfeuer Marshmallows grillen.

Marsh Mahlzeit – Ein kostenloses Emote

Ob Epic Games weitere Geschenke, wie einen kostenlosen Skin, eine Waffenlackierung oder eine Lobbymusik bereithält, ist noch nicht bekannt. Um euch das Emote zu gönnen, müsst ihr sicherstellen, dass ihr vom 02. Dezember um 15:00 Uhr bis zum 04. Dezember um 08:45 Uhr euch einmal eingeloggt habt. Ihr erhaltet das Geschenk dann im Laufe der Tage.

Das waren alle wichtigen Infos zum morgigen Live-Event von Chapter 3 Season 4. Seid ihr auch gespannt, wie Epic Games das Live-Event geplant hat? Wie könnten die Entwickler das Event von Chapter 2 übertreffen, in dem sie die Map komplett gewendet haben? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da!

Mit diesem Live-Event möchte Fortnite alles übertreffen, denn ihr werdet 40 Minuten lang unterhalten: