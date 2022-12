Fortnite zeigt spannenden Teaser-Trailer zum Live-Event, das am Wochenende startet

Synced ist ein kommender Loot-Shooter auf Steam, in dem Menschen gegen böse Maschinen kämpfen. Noch 2022 startet in Synced eine Open Beta.

Die Vorbotin befindet sich nun in einem Tornado voller Chrom und bekannter Gesichter aus Fortnite stehen dem Ende gegenüber. Chaos bricht aus und das Letzte, was zu sehen ist, ist das zersplitterte Bild, das auf das Live-Event am Wochenende verweist.

Nach und nach fängt das Bild sich an zu zersplittern. Die Kamera wandert in den Weltraum und zeigt eine neue Dimension. Füße wandern über einer neuen Flüssigkeit, während das Bild chaotischer wird.

Im Video ist zuerst die entspannte und ausgelassene Stimmung aus Chapter 3 Season 3 zu sehen. In diesem haben die Bewohner der Insel in ihrem Freizeitpark Spaß und auch sonst herrscht überall Frieden.

Was ist das für ein Trailer? Im neuen Teaser-Trailer von Epic Games erhalten die Spieler einen Rückblick über vergangene Tage in Fortnite. Wir binden euch das Video von YouTube noch ein, damit ihr selbst reinschauen könnt.

Fortnite hat am Wochenende sein großes Chapter 3 Finale mit einem riesigen Live-Event. Zu diesem Anlass sorgt Epic Games mit einem neuen Trailer für Hype in der Community. Wir zeigen euch den Trailer.

