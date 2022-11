Fortnite plant bisher längstes Live-Event für das Ende von Chapter 3 – Was hat Epic in den 40 Minuten vor?

Fortnite hat bald ein Live-Event, jedoch nicht irgendeines. Es soll das bisher längste Event in der Geschichte des BR-Shooters werden. Warum das Event 40 Minuten dauert und was euch erwarten könnte, erfahrt ihr hier.

Wie lang dauert das Live-Event von Chapter 3? Das Live-Event von Season 4 Chapter 3 startet am 03. Dezember um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Spieler können sich schon 30 Minuten vor dem Start des Events in die Spielersuche begeben. So könnt ihr euch einen Platz sichern und mit Mitspielern besondere Teams bilden.

Danach geht das Event bis um 22:40 Uhr und beendet das 3. Chapter. Ihr werdet also insgesamt 40 Minuten im Live-Event sein und Dinge erleben, die das neue Kapitel einläuten. Üblicherweise laufen Live-Events aus dem Hause Epic Games maximal 20 Minuten, was verbirgt sich also hinter dem wohl größten Event? Wir zeigen es euch.

Das müsst ihr zum Event von Chapter 3 Season 4 wissen

Ein chaotisches Bild voller Zerstörung

Was passiert in Fortnite? In Fortnite beginnt das Event „Zersplittert“ am 03. Dezember und beendet das kürzeste Kapitel in der Geschichte des Battle Royals. Die Insel wird nach vier Seasons langsam vom Chrom der Vorbotin verschlungen und Tornados geben den Bewohnern den Rest. Wie immer steht vor dem Ende eines Kapitels das Chaos im Vordergrund, wie auch das Event-Bild von Epic Games suggeriert.

Die Map wird von unzähligen Tornados heimgesucht, die sogar ganze Stücke aus der Insel reißen. Zu sehen sind sogar Teile des Vergnügungsparks von Season 3. Es ist klar, dass die Insel das Event nicht überleben wird. Es ist also vorstellbar, dass ihr das Live-Event durch Cutscenes und spielbaren Elementen miterleben werdet.

Epic Games hat dies schon in der Vergangenheit genutzt, um so den Spielern die Story näherzubringen. Zudem steckt hinter der Vorbotin eine noch höhere Macht, nämlich das „Nichts“. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die Entwickler viel zu zeigen haben, damit der Übergang auf eine neue Map plausibel erscheint.

Auch beim Ende von Chapter 2 wurde nach einer Alien-Invasion die Map einfach auf den Kopf gestellt, doch diesmal ist die Situation komplizierter und erfordert womöglich mehr Zeit, damit die Spieler die Zusammenhänge begreifen können. Somit wären 40 Minuten gar nicht so lang.

Warum endet Chapter 3 so früh? Das könnte viele Gründe haben. Hypex, ein bekannter Leaker von Fortnite, listet schon alle möglichen Neuerungen für Chapter 4 auf. Folgende könnten euch erwarten:

Kreativ-Modus 2.0

Neue kosmetische Item-Art (Apparel)

Flugtiere als Fahrzeuge

First-Person-Modus

Motorräder

Das wohl wichtigste Feature ist der Kreativ-Modus 2.0. Epic Games hat schon mit Chapter 2 angefangen, diesen auszubauen und zu verbessern, jedoch es nicht geschafft ihn fertigzustellen. Wie man Epic jedoch kennt, beginnt jedes Chapter mit großen Erweiterungen und Spielneuerungen für den BR-Shooter.

In Chapter 2 waren es das Schwimmen und Fischen, in Chapter 3 waren es das Sprinten und vor allem der Parkour. Mit Chapter 4 könnte der Kreativ-Modus 2.0, sowie der First-Person-Modus die Kernfeatures sein, die auf Spieler zukommen.

Solche riesigen Neuerungen wurden nie inmitten eines Chapters implementiert. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Epic Games viele Neuerungen schon fertig hat, jedoch nicht 6 weitere Seasons warten kann, bis man diese veröffentlicht. Chapter 3 könnte somit als sogenannter Lückenfüller gedient haben, um die Zeit zu überbrücken, bis das Team mit den Projekten fertig ist.

Das waren alle Infos zum Live-Event in Fortnite, wie findet ihr es, dass so schnell das Kapitel endet? Ist es gut oder werdet ihr die Map vermissen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!