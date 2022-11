In Fortnite können Spieler jetzt über Trikots so protestieren, wie es bei der Fußball-WM verboten ist

In Fortnite sind mehrere neue Fußball-Skins veröffentlicht worden. Die sind ziemlich umfassend anpassbar – und auffällig bunt.

Was sind das für Skins? Fortnite veröffentliche am 22. September um 01:00 Uhr die „Lass es alle wissen“-Outfits im Shop. Dabei handelt es sich um zehn Skins mit deutlichem Fußballbezug: Es gibt den „Torwächter“, die „Freistossgöttin“, den „Rote-Karte-Rüpel“ und einige weitere Beispiele – passend zur aktuell laufenden Fußball-WM.

Das Besondere: Die Skins sind detailliert anpassbar, noch mehr als die meisten gängigen Fortnite-Skins. Man kann entweder einen von mehreren vorgefertigten Farbstilen wählen, die an verschiedene Nationen angelehnt ist – oder man kann sich selbst völlig frei aussuchen, wie der Skin aussehen soll.

Diese Skins sind gerade in Fortnite zu finden

Von einzelnen Parts der Oberteile, über Schals, Hosen, Schuhe und Handschuhe kann man jede Menge Teile einzeln einfärben.

Dadurch sind überaus bunte Kombinationen möglich – was auch regenbogenfarbene Pride-Skins ermöglicht, wie das Portal „Eurogamer“ berichtet.

Fortnite veröffentlicht Fußball-Skins, die so bunt sind, wie Spieler wollen

In der Vergangenheit gab es bereits einige Fußball-Skins in Fortnite. Dazu gehörten unter anderem auch lizenzierte Spieler. Marco Reus und Harry Kane gehören etwa zu den hunderten Skins in Fortnite, der Brasilianer Neymar war ebenfalls Teil des Spiels.

Zur aktuellen WM in Katar gibt es derzeit keine lizenzierten Skins in Fortnite, auch die Weltmeisterschaft an sich wird nicht explizit genannt, berichtet Eurogamer. Stattdessen seien nun diese besonders auffälligen Skins zum Startpunkt der WM veröffentlicht worden, ebenso wie eine ganze Reihe an Fußball-Quests in Fortnite.

Die Skins lassen sich bunt gestalten

Die Skins sind nicht explizit als Pride-Skins veröffentlicht worden, doch das Timing falle auf: Spieler könnten so in Fortnite besonders bunt gestaltete Charaktere im Fußball-Look erstellen, während es bei der aktuellen WM in Katar große Diskussionen um das Thema „Regenbogen“ gibt.

Der Regenbogen und die WM: Zur



Auch die sogenannte „One Love“-Kapitänsbinde, mit einem bunten Herz darauf, sorgt für Diskussionen. Diese Kapitänsbinde wollten mehrere europäische Verbände bei den Spielen als Symbol für Diversität und Toleranz verwenden, allerdings kündigte der Fußballweltverband, die FIFA, sportliche Sanktionen für das Tragen dieser Binde bei den Spielen an. In der Folge kündigten die Verbände Deutschlands, Englands, Belgiens, Dänemarks, der Niederlande, Wales und der Schweiz an, nun doch auf die Binde zu verzichten (via Zur laufenden WM in Katar gibt es viel Kritik . Dabei spielt unter anderem die Gesetzgebung Katars eine Rolle, die Homosexualität verbietet. Die Regenbogen-Farben werden im Zuge der WM aktuell als Protest dagegen genutzt – vor allem in Form von Kleidung, die man etwa bei Besuchern oder unter anderem auch Reportern sehen kann.Auch die sogenannte „One Love“-Kapitänsbinde, mit einem bunten Herz darauf, sorgt für Diskussionen. Diese Kapitänsbinde wollten mehrere europäische Verbände bei den Spielen als Symbol für Diversität und Toleranz verwenden, allerdings kündigte der Fußballweltverband, die FIFA, sportliche Sanktionen für das Tragen dieser Binde bei den Spielen an. In der Folge kündigten die Verbände Deutschlands, Englands, Belgiens, Dänemarks, der Niederlande, Wales und der Schweiz an, nun doch auf die Binde zu verzichten (via kicker ).

In Fortnite gab es in der Vergangenheit bereits verschiedene Events, Skins und andere Cosmetics, die das Pride-Thema explizit in den Vordergrund stellten (via epicgames.com). Vor allem das „Regenbogen Royale“-Event ist da sehr deutlich gewesen.

So veranstaltete Epic beispielsweise im September 2022 das „Regenbogen-Royale“-Event und nannte dies den „perfekten Zeitpunkt, um unsere LGBTQIA+ Community zu feiern“. Man sprach davon, „Liebe, Empathie, Akzeptanz und alle Farben [zu] feiern, die die Fortnite-Community ausmachen“.

Abseits der neuen Skins warten Spieler in Fortnite gerade auf das Ende des momentan laufenden Kapitels 3. Das Ende des aktuellen Chapters wurde bereits bekannt gegeben – der Start von Chapter 4 in Fortnite ist nun ebenfalls klar.