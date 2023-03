Fortnite: Chapter 4 Season 2 startet morgen – Alle Infos in 2 Minuten

In Fortnite startet morgen Chapter 4 Season 2 und das mit futuristischer Stimmung. Wir zeigen euch deshalb in unserer Übersicht all unsere wichtigen Infos mit weiterführenden Links in 2 Minuten.

In dieser kompakten Übersicht stellen wir euch die wichtigen Informationen bezüglich des Releases von Chapter 4 Season 2 dar. Dazu gehören Release-Zeitraum, Start vom Server-Down sowie Leaks zu kommenden Inhalten wie dem Battle Pass und Neuerungen.

Fortnite: Chapter 4 Season 2 – Release & Server Down

Wann startet Chapter 4 Season 2 in Fortnite? Offiziell startet Chapter 4 Season 2 nun am 10. März 2023. Epic wollte den Start auf den 08. März legen, hatte diesen jedoch dann erneut verschoben.

Wann beginnt der Server Down? Der Server Down soll laut Epic Games am 10. März um 08:00 Uhr beginnen.

Hier geht es zu unserem Ticker: Fortnite: Server Down für Chapter 4 Season 2 – Alle wichtigen Infos auf Deutsch

Wie lange geht der Server Down? Das können wir euch bislang noch nicht sagen. In der Vergangenheit hat Epic Games die Server zu einem Season-Start schon öfter über mehrere Stunden abgeschaltet. Wir gehen also davon aus, dass die Server zwischen 11:00 und 13:00 Uhr online gehen werden.

Seid jedoch darauf gefasst, dass Komplikationen den Server Down verzögern könnten. Es könnte im schlimmsten Fall sein, dass Chapter 4 Season 2 erst am Samstag online geht.

Fortnite: Chapter 4 Season 2 – Inhalte zu Mega

Was ist neu in Chapter 4 Season 2? Bislang sind nur einige Neuerungen für Season 2 bekannt. Unter anderem wissen wir:

Chapter 4 Season 2 heißt “Mega”

Das Setting soll einen futuristischen, japanischen Still haben im Sci-Fi-Look

Neue Teaser von Fortnite zeigen schon vier neue “Battle Pass”-Skins Ein Komodowaran-Koch (via twitter.com) Eine Bikerin mit Hasenkostüm (via twitter.com) Eine Cartoon-Figur mit Geschmack für Musik (via twitter.com) Eine japanische Kämpferin mit Fächern (via twitter.com)



Das waren bislang alle offiziellen Infos, die von Epic Games preisgegeben wurden. Leaker haben jedoch eine vertrauenswürdige Quelle ergattert, die ihnen häppchenweise sichere Infos zu Season 2 zukommen lässt.

Fortnite: Chapter 4 Season 2 – Leaks

Welche Leaks gibt es? Da wir euch nicht Spoilern wollen, binden wir in einer Spoilerbox alle bekannten Leaks von Shiina und Hypex ein, die vertrauenswürdig sind. Ihr müsst die Box nur aufklappen.

Fortnite: Alle Leaks zu Chapter 4 Season 2

Das waren alle wichtigen Infos zu Fortnite “Mega” in 2 Minuten. Seid ihr auch gespannt auf Chapter 4 Season 2? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!

