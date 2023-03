Fortnite: Server Down für Chapter 4 Season 2 – Alle wichtigen Infos auf Deutsch

Es gibt allerdings keine Garantie, dass all diese Inhalte abgesehen vom Battle Pass auch wirklich im Update stecken. Sollte es Probleme geben, könnte Epic Games einen Teil davon streichen und nur ausgewählte Inhalte veröffentlichen. Das kam in der Vergangenheit aber recht selten vor.

Das ist die Downtime am Vormittag: Die Server werden laut Epic Games voraussichtlich um 8:00 Uhr deutscher Zeit heruntergefahren, um einen Hotfix zu installieren. Das Matchmaking ist 30 Minuten vorher bereits deaktiviert, also könnt ihr ab 7:30 Uhr keine neuen Runden mehr suchen.

In Fortnite gehen am Freitag, dem 10. März, die Server auf allen Plattformen down (PC, Mac, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Android). Die Wartungsarbeiten werden genutzt, um das Update für Chapter 4 Season 2 auf die Server zu laden.

