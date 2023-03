Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, was ihr bei Coreborn: Nations of the Ultracore erwarten dürft.

Was passiert im Trailer? Im Anfang vom Trailer sind schonmal vier neue Skins aus dem Battle Pass in Action zu sehen. Sie fahren mit neuen Motorrädern durch die “Chapter 4”-Map. Dabei sehen sie, wie die Map verändert wird, indem neue Teile von Gebäuden einfach aus dem Himmel fallen.

Was ist gerade los? Heute sind in Fortnite die Server down für den Start von Chapter 4 Season 2 . Epic Games veröffentlicht jetzt nach und nach neue Infos zu den Inhalten, die euch in der neuen Season erwarten.

Insert

You are going to send email to