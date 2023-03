Fortnite: Gameplay-Trailer zu Chapter 4 Season 2 zeigt neue Samurai-Waffe und zielsuchende Pistole

Das neue Cinematic zu Patch 10.0.7 von World of Warcraft ist da – schaut euch hier an, wie die Story auf den Dracheninseln weitergeht.

Da Epic Games auch eine Kollaboration mit Attack on Titan eingegangen ist, kommen auch die Zugseile sowie auch die Operationsschwerter in Fortnite. Mit diesen könnt ihr euch zu Gegnern hinziehen und sie mit Schwertern filetieren.

Wir zeigen euch nun den Launch-Trailer im Detail und erklären euch, was genau zu sehen ist und was ihr bald erwarten könnt.

Was passiert gerade in Fortnite? In Fortnite werden gerade für Chapter 4 Season 2 die Server gewartet . Das nutzt Epic Games nun aus, um vollen Fokus auf die neuen Momente der Mega-Season zu legen. Da kein Live-Event stattgefunden hatte, dienen jetzt der Launch und der Cinematic-Trailer dazu, die Spieler näher an die neuen Inhalte zu bringen, die sie bald erleben dürfen.

