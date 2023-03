Fortnite: Neue Season 2 in Chapter 4 heißt „Mega” – Zeigt erste Bilder mit japanischem Sci-Fi  

In Fortnite startet Chapter 4 Season 2 in wenigen Tagen und schon jetzt sind viele vertrauenswürdige Leaks bezüglich der neuen Season in aller Munde. Wir zeigen euch, worum es in Season 2 geht und wie sie aussieht.

Was ist zu Season 2 bekannt? Auf der offiziellen Seite von Epic Games nicht viel. Die Entwickler hüllen sich immer noch in Schweigen, obwohl nur wenige Tage bis zum Release anstehen.

Trotz dessen haben Leaker vertrauenswürdige Quellen, die ihnen viele Leaks zukommen lassen. Darunter, wie der Battle Pass, neue Features und vor allem auch, wie das Setting der neuen Season aussieht.

Falls ihr den Übergang von Chapter 3 auf Chapter 4 verpasst habt, haben wir genau den richtigen Trailer:

Chapter 4 Season 2 heißt „Mega“ – Sorgt für japanischen Sci-Fi

Die neue Season 2 heißt laut den Leakern „Mega“ und soll in einem japanischen Sci-Fi-Setting spielen. Bunte und grelle Lichter in Neon sowie futuristische Atmosphären sollen die Spieler in Season 2 begrüßen. Im Grunde wie in Chapter 1 Season 9 nach dem Vulkanausbruch.

Fans sollen den japanischen Schriftzug entschlüsselt haben und kommen auf die Bezeichnung “Die Straßen” oder “Downtown”. Zusätzlich wurde ein weiterer Schriftzug gepostet, mit dem Titel der neuen Season, die “Mega” heißen soll.

Wann ist der Release? Der offizielle Release von Chapter 4 Season 2 datiert Epic Games auf den 08. März 2023. Ob sich die Entwickler jedoch daran halten, ist nicht sicher, denn in der Vergangenheit wurden oft Release-Termine verschoben oder vorgezogen. Es kann also gut sein, dass Epic Games den Release sogar auf den 09. oder 10. März verschieben könnte.

Die Uhrzeit ist noch nicht bekannt, wir gehen jedoch davon aus, dass die Server am Abend offline und am nächsten Morgen online gehen könnten.

Gibt es ein Live-Event? Leaker haben in der Vergangenheit oft Dateien für Live-Events ausgraben können. Im letzten Patch von Season 1 wurden jedoch keine Anzeichen auf ein Live-Event entdeckt. Es könnte aber sein, dass Epic Games ein Einführungs-Event wie in Chapter 2 Season 6 plant. In diesem werden dann verschiedene Cutscenes sowie eine Mission abgespielt, die Fans selbst steuern können.

Was haltet ihr vom futuristischen Setting von Season 2 Chapter 4? Habt ihr Lust diese zu erkunden oder ist das nichts für euch? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Wir haben zusätzlich noch alle Infos bezüglich Season 2 gesammelt. Hier gehts zur Übersicht:

