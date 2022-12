Fortnite bringt „verbotene“ Items in den Shop, nur um sie wieder zu entfernen – Spieler glauben, das ist Absicht

Im Item-Shop von Fortnite passieren gerade kuriose Dinge. Es erscheinen die seltensten Emotes in der Geschichte des BR-Shooters für kurze Zeit, nur um dann nach einigen Stunden wieder vom Markt genommen zu werden. Spieler vermuten, dass Epic das mit Absicht macht.

Warum sind diese Items „verboten“? Fortnite hat schon viele Dinge in den Item-Shop portiert. Darunter auch Emotes und Skins, die für kontroverse Diskussionen gesorgt haben. Vor allem in den Anfängen des BR-Shooters wurden bekannte Moves von Snoop Dog, Will Smith und Alfonso Ribeiro (auch bekannt als Carlton von der Serie „Der Prinz von Bel-Air“) ins Spiel gebracht und für V-Bucks verkauft.

Das hat jedoch für Konsequenzen gesorgt, denn Epic Games hat die Urheber hinter den Tanzschritten nicht um Erlaubnis gebeten. Kurzerhand wurden die Entwickler vor Gericht gezerrt, um die Urheberrechtsverletzungen zu klären.

Aus diesem Grund verbannte Epic Games diese Emotes, sowie weitere problematische Skins in den Tresor, damit sie nie wieder das Licht der Welt erblicken und für Probleme sorgen – bis jetzt. Zwei dieser Emotes haben es trotzdem in den Shop geschafft und das hintereinander. Spieler vermuten: das ist Absicht.

Epic spielt ein Spiel und Fans wissen nicht welches

Welche Emotes wurden in den Shop gebracht? Es handelt sich dabei um zwei der drei seltensten Emotes in Fortnite:

Sauber – Moves von Snoop Dog, das ist 1455 Tage nicht mehr im Shop gewesen

Überschwang – Moves von Will Smith, das ist 1500 Tage nicht mehr im Shop gewesen

Diese beiden Emotes galten auch als Items die „auf die schwarze Liste“ gepackt wurden und nicht wieder zurückkehren sollten. Am 06. und 07. Dezember jedoch wurden sie temporär für einige Stunden in den Shop ausgestellt und dann aber wieder entfernt. Das Emote „Sauber“ war das erste von beiden. Spieler dachten, es wäre ein Versehen gewesen und schöpften keinen Verdacht.

Heute am 07. Dezember jedoch hat es das Emote „Überschwang“ in den Shop geschafft, bevor es einige Stunden später auch entfernt wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Epic meint selbst zur Entfernung von „Überschwang“ nur Folgendes auf Twitter: „Uns ist bewusst, dass der Abschnitt „Täglich“ im Item-Shop derzeit fehlt, und wird bei der nächsten Aktualisierung des Item-Shops zurückkehren“. Nun glauben Fans, dass es sich hierbei um keinen Zufall mehr handelt.

Fans kommentieren nun unter dem Twitter-Post von Fortnite Status mit folgenden Kommentaren:

@Acevedo92David: „Ich weiß nicht, was für ein krankes Spiel Epic spielt, aber wenn meine Vermutung richtig ist, seien wir darauf vorbereitet, das nächste seltene Item im Shop kaufen zu können. […]“

@Justin_Neagle: „Hahahaha, ich liebe dieses Zeitalter des „versehentlichen“ Veröffentlichens von Dingen für eine Stunde oder so, macht weiter und veröffentlicht „versehentlich“ das Emote „Fresh“ morgen.“

@RespxctRyan: „Ich weiß, was sie tun, sie bringen die Emotes für 1-2 Stunden zurück und entfernen sie, bevor Urheberrechtsdinge auftauchen.“

@realNumberSets: „Die tun das mit Absicht.“

Auf welche Items hoffen die Spieler? Während jetzt viele Spieler vermuten, dass Epic Games das mit Absicht macht, hoffen auch viele Fans, dass einige der seltensten Items erneut in den Shop zurückkehren. Dazu gehören:

Der Mako-Gleiter

Der Skin „Renegade Raider“

Die Spitzhacke „Raiders Revenge“

Der Emote „Fresh“

Falls ihr also diese Items für eure Sammlung noch benötigt, haltet gerne die Augen in den kommenden Tagen offen und seid mindestens bis 01:00 Uhr deutscher Zeit wach, um den Shop-Reset mitzuerleben. So könnt ihr sicherstellen, dass ihr die Items noch ergattert, bevor sie wieder vom Markt genommen werden.

Wie findet ihr es, dass Epic Games so ein Spielchen mit den Spielern treibt? Findet ihr es amüsant oder findet ihr es schade, dass eure OG-Items nicht mehr OG sind? Lasst es uns gerne wissen!