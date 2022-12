Fortnite: Weihnachtsevent 2022 – Alles zu Geschenken und den kommenden Skins

Wie ihr die aggressive Weltenschnecke in WoW: Dragonflight bekommen könnt, erklären wir euch in einem kurzen Guide-Video.

Wir halten euch auf dem Laufenden, falls neue Infos zum Weihnachtsevent 2022 in Fortnite bekannt werden. Bis dahin könnt ihr uns gerne mitteilen, wie ihr Chapter 4 Season 1 so findet!

Zu Weihnachten werden kaum bis gar keine Updates veröffentlicht. Darüber hinaus erscheint der zweite Teil der Story-Quest erst in 42 Tagen (Stand 06. Dezember). Es ergibt also Sinn, dass Epic Games die Spieler so bei Laune halten möchte, damit sie auch zu Weihnachten einen Antrieb zum zocken haben.

Mehr zu Chapter 4 Season 1 und was euch dort in Fortnite erwartet erfahrt ihr hier:

Schon in vergangenen Jahren zelebrierte Epic Games die weihnachtliche Zeit mit einem großen Event und 14 kostenlosen Items, die wie in einem Adventskalender pro Tag geöffnet werden konnten.

