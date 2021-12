In Fortnite startet heute das Winter-Event mit zahlreichen Geschenken und Neuerungen. Wir von MeinMMO zeigen euch wie das Winterfest 2021 funktioniert und worauf ihr achten müsst damit ihr an alle 14 Geschenke rankommt.

Was ist das Winterfest? Im Winterfest 2021 zieht Epic Games die Spendierhosen an und beschenkt die Community mit einer riesigen Menge an kostenlosen Items, Skins und vielem mehr. Dazu wird die Map festlich geschmückt und euch erwarten eine Menge XP.

14 Geschenke und eine Weihnachtshütte

Epic Games hat das Winter-Event wieder ausgebaut und erneut die winterliche Hütte ausgegraben. Mit dieser steht euch Sgt. Winter zu Verfügung, welcher ganz entspannt in seiner Hüte seinen Drink genießt.

Dabei ist er umgeben von 14 Geschenken, die euch gewidmet sind. Diese sind festlich verpackt und warten nur darauf von euch geöffnet zu werden.

Welche Items sind in den Geschenken? Da sie alle verpackt sind, kann man sich nicht sicher sein, was sich in den Geschenken verbirgt, doch die Verpackung an manchen Kartons lassen vermuten, dass zumindest eins davon von der Matrix-Reihe stammt. Definitiv sind es 14 Geschenke, wobei ihr nur eins pro Tag öffnen könnt.

Dazu müsst ihr dann in die Hütte gehen und eins der Geschenke auswählen, die sich auf der linken oder rechten Seite im Haus befinden.

Habt ihr euch für eins entschieden, könnt ihr euch das Geschenk aus der Nähe angucken und es schütteln, um herauszuhören, was sich in ihm befindet. Seid ihr euch eurer Wahl ganz sicher, könnt ihr das Geschenk öffnen und es euer nennen.

Was kann man noch in der Hüte machen? Ihr könnt euch neben Sgt. Winter gesellen und das Lagerfeuer genießen. Dazu müsst ihr in der Hüte auf den bärtigen alten Mann klicken und dann das Feuer neben ihm auswählen. Das wird euch täglich einen kostenlosen extremen XP-Boost spendieren.

Nutzt diesen täglich während der Feiertage aus, um euren Battle Pass auf die maximale Stufe zu pushen.

Wie lange geht das Event? Das Event geht vom 16. Dezember 2021 bis zum 06. Januar 2022. Ihr habt also 22 Tage Zeit alle Geschenke zu öffnen. Falls ihr also einen Tag verpasst habt, macht euch keine Sorgen, Epic hat an ein großes Zeitlimit gedacht damit ihr keins der Geschenke verpassen könnt.

Gibt es Challenges? Diese gibt es, und zwar könnt ihr euch noch zwei Items dazuverdienen. Diese sind jedoch an Challenges gebunden, die ihr in Fortnite erledigen müsst.

Snowboard-Gleiter – Schließe 7 Winterfest-Aufträge ab

Eislama – Schließe 10 Winterfest-Aufträge ab

Die Aufträge sind simple gehalten, jeden Tag offenbart sich ein neuer. Schaut also täglich auf euer Quest-Tab, um zu sehen, welche Aufgabe als Nächstes ansteht.

Was haltet ihr von dem Weihnachts-Event? Findet ihr es cool, dass Epic wieder 14 geheime Geschenke für jeden Spieler vergibt, um der Community auch mal richtig zu danken? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!