Seit Chapter 3 in Fortnite veröffentlicht wurde, hatten viele Spieler Zeit, die neuen Waffen ausgiebig zu testen. Deshalb zeigen wir euch die vier besten Waffen im neuen Kapitel, die ihr unbedingt nutzen solltet.

Woher kommen die Waffen-Infos? Die Informationen über die Werte der Waffen beziehen sich auf die vorhanden Werte, die man im Inventar aus dem Waffen-Menü rauslesen kann. Dadurch haben wir uns in eine selbsterstellte Map begeben und im Kreativ-Modus alle Waffenwerte zusammengetragen.

In dieser Top-Liste werde ich euch alles daraus zusammentragen und zusätzlich meine eigene Erfahrung mit einfließen lassen, um euch zu zeigen, welche Waffen euch sicherlich einen epischen Sieg bescheren würden.

Über den Autor: Ich heiße Christos, bin freier Autor bei MeinMMO und verstärkt in den Bereichen Fortnite und Destiny unterwegs. Nach mittlerweile mehr als 2.000 Spielstunden und zahlreichen Seasons in Fortnite, die ich aktiv durchlebt habe, kann ich mir ein fundiertes Urteil davon machen, worauf es bei einer Waffe in Fortnite ankommt und welche Waffen sich höchstwahrscheinlich diese Season durchsetzten werden.

Das sind die besten Waffen in Fortnite Chapter 3 Season 1

Bei den Waffen in Fornite kommt es meist auf gutes Handling und hohen Schaden an. Da jede Sekunde in einem Kampf das Aus bedeuten könnte, wird auch die spezielle Funktion der jeweiligen Waffe nicht außer Acht gelassen. Aktuell stechen folgende Waffen besonders heraus:

MK-7-Sturmgewehr

Automatische-Schrotflinte

Stachler-Maschinenpistole

Repetier-Jagdgewehr

MK-7-Sturmgewehr

Ein Sturmgewehr mit hoher Feuerrate und Rot-Punkt-Visier

Was macht die Waffe stark? Das neue Sturmgewehr kann nicht nur durch eine überragende Reichweite und Stabilität glänzen, sondern sie beeindruckt auch mit einem neuen Feature: dem First-Person-Modus während des Zielens. Ihr könnt diese Waffe optimal für alle Reichweiten nutzen und beeindruckt sogar MP-Spieler durch eure hohe Feuerrate.

Wichtige Infos zur Waffe:

Schaden: beläuft sich auf 21 – 25 (je nach Wertigkeit)

Nachladerate: dauert 3,4 – 2,8 Sekunden (je nach Wertigkeit)

Magazingröße: 35 Kugeln

Wo findet man sie? Jede Seltenheit kann zufällig auf der ganzen Map gefunden werden. Sucht ihr jedoch die mythische Variante, begebt euch zu Sanctuary und bekämpft das Fundament. Dieser lässt beim Ableben ein starkes Exemplar fallen.

Pro Hohe Feuerrate

Kann auf allen Distanzen gut punkten

Sehr zielgenau durch kontrollierbaren Rückstoß

Besitzt einen First-Person-Modus im Visier Contra Lange Nachladerate

Ist beim Zielen dazu gezwungen ins Visier zu blicken

Automatische-Schrotflinte

Eine Automatikschrotflinte

Was macht die Waffe stark? Die neue Pumpe feuerte schnelle Schüsse ab und lässt euch auch auf weiteren Distanzen im Kampf gut mithalten. Durch ihre schnelle Feuerrate müsst ihr mit einer langsameren Nachladerate klarkommen. Diese kann aber vernachlässigt werden, da ihr pro aufgeladene Kugel zwei Hülsen aufladet.

Wichtige Infos zur Waffe:

Schaden: beläuft sich auf 75,6 – 92,4 (je nach Wertigkeit)

Nachladerate: dauert 8,8 – 7,2 Sekunden (je nach Wertigkeit)

Magazingröße: 8 Kugeln

Wo findet man sie: Überall auf der Map, in Truhen, auf dem Boden und bei Automaten

Pro Feuert schnell Patronen hintereinander

Lädt zwei Kugeln nach

besitzt als vollautomatische Schrotflinte hohen Schaden

hohe Reichweite Contra Relativ langsame Nachladerate

Stachler-Maschienenpistole

Eine Maschinenpistole, die auf mittle Distanz punkten kann

Was macht die Waffe besonders? Mit der Reichweite, die diese MP besitzt, könnt ihr sogar mit einem Sturmgewehr mithalten. Wie der Name schon vermuten lässt, sorgt ihre rasante Feuerrate für einen Stich durch jede Deckung und mit ihrem relativ großen Magazin geht ihr nicht so schnell die Puste aus.

Wichtige Infos zur Waffe:

Schaden: beläuft sich auf 18 – 22 (je nach Wertigkeit)

Nachladerate: dauert 2,7 – 2,2 Sekunden (je nach Wertigkeit)

Magazingröße: 30 Kugeln

Wo findet man sie: Überall auf der Map, in Truhen, auf dem Boden und bei Automaten

Pro Deckt kurze und mittlere Distanz ab

Großes Magazin

Durchbricht schneller Deckungen Contra Langsames Nachladen

feuert langsamer als die Standard-MP

Repetier-Jagdgewehr

Ein Jagdgewehr mit krassen Stats

Was macht die Waffe besonders? Das Jagdgewehr lässt euch drei Schüsse abfeuern und das mit einem verheerenden Schaden. Des Weiteren besitzt sie eine überragende Reichweite und verzeiht durch ihr großes Magazin auch Fehlschüsse.

Wichtige Infos zur Waffe:

Schaden: beläuft sich auf 81,0 – 99,0 (je nach Wertigkeit)

Nachladerate: dauert 3,7 – 3,0 Sekunden (je nach Wertigkeit)

Magazingröße: 3 Kugeln

Wo findet man sie: Überall auf der Map, in Truhen, auf dem Boden und bei Automaten

Pro Schnelle Nachladerate für eine Sniper

Hoher Schaden bei Zielgenauigkeit

Großes Magazin – Fehlschüsse können verziehen werden Contra Wuchtiger Rückstoß

Lange Wartezeit, bis der nächste Schuss abfeuert werden kann

Ruckelt beim Zielen nach dem Feuern

Fornite hat zwar einiges mehr an guten Waffen zu bieten, bei diesen 4 dürfte es sich aber um die aktuell besten Knarren in Chapter 3 handeln, die euch sicherlich einen epischen Sieg bescheren werden. Des Weiteren lassen sich auch perfekt Glühwürmchen-Granaten ins Inventar nehmen, damit ihr Gegnern die Deckung abfackelt.

Beachtet dabei: Bei dieser Liste handelt es sich um eine Zusammenstellung der Waffen, die zwar von mir und vielen anderen auch als die “aktuell besten” deklariert werden – das muss aber nicht zwangsläufig auch für euch gelten. Wie immer kommt es am Ende auf den persönlichen Geschmack, individuelle Vorlieben und auch ganz einfach darauf an, ob ihr mit der jeweiligen Waffe überhaupt klarkommt oder nicht.

Nur weil viele sie gut finden oder die Werte top sind, heißt es nicht automatisch, dass ihr so damit zurechtkommen werdet, dass sie auch für euch stark performt.

Falls ihr andere Waffen im Auge habt, die hier nicht aufgeführt sind, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren davon berichten.