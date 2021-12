Fortnite: Neues Spider-Man-Emote gibt euch im Kampf einen unfairen Vorteil

In Fortnite gibt es ein neues Emote, das euch einen unfairen Vorteil im Kampf beschert. Wir von MeinMMO zeigen euch, welches Emote das ist und worauf ihr in der nächsten Zeit achten solltet, wenn ihr in einem Match seid.

Was ist das für ein Emote? Es handelt sich hier um das Emote „Einfach Abhängen“ aus der Marvel-Reihe. Es kam mit dem neuen Battle Pass zu Chapter 3 ins Spiel. Dieses an Spider-Man angelehnte Emote lässt auch ganz lässig von der Decke hängen.

Leider haben Spieler dies nun getestet und bemerkt, dass man die Aktion auch im Kampf zu seinen Gunsten ausnutzen kann. Behaltet die Decken in den Häusern im Auge, man kann sich nie sicher sein.

Spieler hängen an der Decke und lauern euch auf

Der Fortnite-TikToker “nickeh30” hat in seinem Video demonstriert (via. TikTok), wie hinterlistig sich dieses neue Emote im Kampf erweisen kann.

Dabei springt nickeh30 auf die Kante einer Tür und setzt dann seine Geste ein. Dadurch befindet er sich außerhalb des Sichtfelds der Spieler. Gegner, die euch verfolgen, sind verwirrt, da sie glauben, ihr würdet euch hinter der Türe verstecken. Dabei nutzt Nick diesen Moment für einen Überraschungsangriff und töten dann sein Gegenüber.

Nick betitelt die Geste als Pay-to-Win und erinnert an den Tiefen-Dab-Emote welcher auch im Nachhinein angepasst wurde. Dieser machte es euch möglich, während eines Feuergefechtes dem Kugelhagel auszuweichen, den euer Feind fabriziert.

Wie könnt ihr dem entgegenwirken? Das wichtigste ist, dass ihr am besten nicht allein in Häuser spazieren solltet. Seid ihr allein, solltet ihr entweder Häuser meiden oder sie mit den Glühwürmchen-Granaten abbrennen. Seid ihr eher auf Nervenkitzel aus, solltet ihr während eurer Erkundungstour auch einen Blick an die Decke werfen, damit ihr keine böse Überraschung erlebt.

So oder so ist der neue Battle-Pass erst vor kurzem veröffentlicht worden. Somit kann kaum ein Spieler sich auf dem ehrlichen Weg bis zur letzten Seite durchgespielt haben. Das heißt, ihr werdet jetzt in den ersten Wochen kaum auf solche lauernden Schakale treffen, die euch kopfüber eins auswischen wollen.

Wann bekommt man das Emote? Die Geste lässt sich auf der 10. Battle-Pass-Seite erkaufen. Er kostet 7 BP-Sterne und benötigt den Spider-Man-Skin, um ausgeführt zu werden.

Was haltet ihr von der Geste? Findet ihr, sie ist Pay-to-Win oder übertreiben wieder die Pro-Player? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet.