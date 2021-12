Vorsicht! So leicht können Gegner in Fortnite jetzt entkommen, nachdem ihr sie zu Boden bringt

Was haltet ihr von solchen Anpassungen? Findet ihr sie cool? Wenn ja, ist euch auch solch eine waghalsige Fluchtaktion gelungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Kann sich das Fetaure negativ auswirken? Auf reddit munkelt man schon humorvoll, dass eure Team-Mates das ausnutzen könnten. Falls ihr also im Besitz einer guten Waffe seid, könnten eure Freunde euch dazu zwingen eure Waffen im Tausch gegen eine Wiederbelebung herzugeben (via. reddit ).

Durch das neue Feature können Spieler in Windeseile riesige Strecken und regelrechte Stunts ausführen, um an einen sicheren Hafen zu gelangen. Reddit-User FoxManYT zeigt euch, was nun was möglich ist:

Nun wurde eine neue Funktion entdeckt, mit der Spieler, die am Boden liegen, mit vielen Sachen aus der Welt interagieren können. Behaltet also eure Gegner gut im Auge und lasst sie nicht entkommen wie im folgenden Clip.

