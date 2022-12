Fortnite bringt Eroberungspunkte – Lohnen sie sich überhaupt?

In Fortnite existieren seit dem Release von Chapter 4 Eroberungspunkte. Wir zeigen euch, was es damit auf sich hat, wo ihr sie findet und ob sie sich für euch lohnen.

Was sind Eroberungspunkte? In Fortnite könnt ihr in verschiedenen POIs auf der neuen Map reisen, um sogenannte „Eroberungspunkte“ einzunehmen. Diese Punkte sind mit einem riesigen weißen Kreis und einem Fahnenkonstrukt in der Mitte des POIs markiert.

So sieht das Konstrukt aus

Als Spieler hat man nun die Möglichkeit, diese einzunehmen, um Kontrolle über das Gebiet zu erlangen. Trotz des simplen Systems gehen viele Spieler beim Versuch der Eroberung drauf, da sie immer niedergemetzelt werden. Wir zeigen euch, ob sich der Aufwand einer Einnahme überhaupt lohnt.

Der Gameplay-Trailer zu Chapter 4 findet ihr hier:

Gebietskontrollen mit starkem Loot – Lohnt sich der Aufwand?

Wenn ihr euch jetzt dazu entschlossen habt, ein Gebiet einzunehmen, müsst ihr wissen, was ihr im Gegenzug dafür bekommt.

Bei erfolgreicher Übernahme werden alle Gegner in der nahen Umgebung mit einem Pfeil markiert. Zusätzlich lassen sich im Gebiet alle Kisten durch Wände erspähen und als Bonus erhaltet ihr eine Sammlung an Waffen, Items und Granaten.

So sieht die Eroberungszone aus Die Eroberungszone wurde eingenommen Jetzt könnt ihr Kisten durch Wände sehen So sieht ein Eroberungspunkt aus

Kein schlechter Deal, jedoch ist das Risiko dabei draufzugehen sehr hoch. Spieler merken in eurer Umgebung, ob ein Ort gerade eingenommen wird. Das sorgt dafür, dass ihr zur leichten Zielscheibe werdet, da ihr im weißen Kreis stehenbleiben müsst, bis die Zone eingenommen wurde.

Solltet ihr jedoch eher einen abgelegenen POI aufsuchen, könnt ihr mit weniger Feindkontakt rechnen und so euch gut mit Waffen und Items zu Beginn einer Runde ausrüsten. Es lohnt sich also definitiv, wenn ihr eine gute Taktik habt.

So könnt ihr Gebiete leicht erobern: Um leicht eine Eroberungszone einzunehmen, solltet ihr entweder ein abgelegenes Gebiet aufsuchen oder warten bis ein Team versucht eins einzunehmen. Ihr könnt durch einen Hinterhalt, mit Raketenwerfern oder dem neuen Schockwellenhammer eure Gegner überraschen und sie so in Windeseile von der Bildfläche fegen.

Die Zonen befinden sich oft auf offener Fläche mit wenig Deckung, es lohnt sich also zuerst das Gebiet von Gegnern zu befreien. Um bessere Deckungen im Nachhinein zu erhalten, könnt ihr Kuhfänger oder Taschenfestungen platzieren. So sichert ihr euch eine leichtere Eroberung.

Wo finde ich Eroberungspunkte? Um einen Eroberungspunkt zu finden, müsst ihr einen großen POI aufsuchen. Diese findet ihr auf der Map. Nur große POI werden mit ihren Ortsnamen auf der Karte dokumentiert. Geht nun zu einem dieser Orte und sucht nach einem großen weißen Kreis mit einem Banner.

Beachtet auch hierbei, dass ein schon eingenommenes Gebiet immer noch eingenommen werden kann. Der Eroberer vor euch wird jedoch davon in Kenntnis gesetzt und könnte so auch auf euch aufmerksam werden.

Das waren alle wichtigen Infos zu den Eroberungspunkten. Wie findet ihr das neue System hinter den Gebieten? Findet ihr, das macht das Match noch spannender? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!

Mehr zum starken Grafikupdate von Chapter 4 erfahrt ihr hier: Fortnite: Realitätserweiterungen aktivieren – Welche sind die besten und warum sollte ich sie nutzen?