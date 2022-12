Epic muss $275 Millionen Strafe zahlen, weil Fortnite angeblich die Privatsphäre von Kindern verletzt

Wie die Federal Trade Commission (kurz FTC), die US-amerikanische Bundesbehörde für Handel, offiziell mitteilt, muss Fortnite Entwickler Epic Games eine Strafe in Höhe von 275 Millionen USD zahlen, weil sie mit dem Battle-Royal-Shooter die Privatsphäre von Kindern verletzt haben sollen. Zudem muss Epic Games 245 Millionen US-Dollar an Rückerstattungen an Spieler für die Verwendung von “Dark Patterns” zahlen.

Was ist das für eine Strafe? Epic Games blickt einer Rekordstrafe in Höhe von 275 Millionen USD entgegen. Das ist laut Angaben der Behörde die bislang höchste verhängte Strafe für eine Verletzung einer FTC-Regel.

Warum muss Epic Games Strafe zahlen? Die FTC hat entschieden, dass das Entwicklerstudio mit dem Spiel Fortnite die Privatsphäre von Kindern verletzt habe. In einer offiziellen Meldung heißt es:

Die Klage der FTC gegen Epic umfasst zwei separate, rekordverdächtige Vergleiche. Im Rahmen einer vom Justizministerium im Namen der FTC beantragten bundesgerichtlichen Verfügung wird Epic eine Geldstrafe in Höhe von 275 Millionen US-Dollar für die Verletzung der COPPA-Regel zahlen – die höchste Strafe, die jemals für die Verletzung einer FTC-Regel verhängt wurde. Die Federal Trade Commission via ftc.gov

Außerdem wird Epic Games laut der FTC-Meldung verpflichtet, Datenschutzvoreinstellungen für Kinder und Jugendliche einzuführen, die sicherstellen, dass Sprach- und Textkommunikation standardmäßig ausgeschaltet sind.

Welche Regel hat Epic Games verletzt? Der Vorwurf der FTC gegenüber Epic Games lautet „Verstoß gegen die Children’s Online Privacy Protection Rule“ (deutsch: Regel zum Schutz der Privatsphäre von Kindern im Internet) durch Nichtbenachrichtigung der Eltern und Nichteinholung der Zustimmung. Dazugehörend sagt die FTC:

Die FTC behauptete, Epic habe gewusst, dass viele Kinder Fortnite spielten – wie Umfragen unter Fortnite-Nutzern, die Lizenzierung und Vermarktung von Fortnite-Spielzeug und -Waren, der Spieler-Support und andere Mitteilungen des Unternehmens zeigten – und Epic habe personenbezogene Daten von Kindern gesammelt, ohne zuvor die nachprüfbare Zustimmung der Eltern einzuholen.

Standard-Einstellungen von Fortnite sollen Kindern und Jugendlichen schaden

Ebenso heißt es in der FTC-Meldung, Epic verlange von Eltern, die die Löschung der personenbezogenen Daten ihrer Kinder beantragen, unzumutbare Hürden zu überwinden.

Ein weiterer Verstoß von Fortnite gegenüber der Privatsphäre von Kindern lautet gemäß FTC: „Die Standardeinstellungen schaden Kindern und Jugendlichen:“

Laut FTC habe die Standardeinstellung des Text- und Sprachchats von Fortnite Kindern und Jugendlichen geschadet, da diese durch die Einstellung mit Fremden zusammengeführt wurden, damit diese gemeinsam den Battle-Royal-Shooter spielen.

Den von Kindern und Jugendlichen beim Spielen von Fortnite erlittenen Schaden benennt die FTC wie folgt:

Kinder und Jugendliche wurden beim Spielen von Fortnite schikaniert, bedroht, belästigt und gefährlichen und psychologisch traumatisierenden Themen wie Selbstmord ausgesetzt. Die Federal Trade Commission via ftc.g

FTC lässt Epic Games Rückerstattungen an Spieler in Höhe von $245 Millionen zahlen

Was sind das für Rückerstattungen? Neben der Strafzahlung seitens Epic Games für das Verletzen der Privatsphäre von Kindern muss Epic Games laut FTC-Bericht 245 Millionen Dollar in Rückerstattungen an Spieler zahlen.

Die FTC veranlasst Epic Games, die Verbraucher für die Verwendung von „Dark Patterns“ sowie dessen Abrechnungspraktiken zu entschädigen. Hier lauten die drei Vorwürfe der FTC gegenüber Epic:

Epic Games habe Dark Patterns verwendet, um Nutzer zum Kauf zu verleiten

Epic Games habe Kontoinhabern unberechtigte Gebühren abverlangt

Epic Games habe Nutzern den Zugang zu gekauften Inhalten gesperrt

Mit den sogenannten „Dark Patterns“ soll Epic Games Muster im Design von Fortnite verwendet haben, um Spieler zu ungewollten Ingame-Käufen zu verleiten. Die „inkonsistente und verwirrende Tastenkonfiguration“ habe laut FTC dazu geführt, dass den Spielern durch das Drücken einer einzigen Taste unerwünschte Kosten entstanden seien.

Zudem sollen Kontoinhabern unberechtigte Gebühren abverlangt worden seien, in dem bis 2018 Kinder und andere Nutzer durch das simple Drücken von Knöpfen kosmetische Inhalte und Battle Pässe kaufen konnten, ohne eine Bestätigung des Kontoinhabers oder der Eltern einzufordern.

Außerdem soll Epic Games laut FTC die Accounts von Spielern gesperrt haben, die unberechtigte Abbuchungen bei ihren Kreditkartenunternehmen angefechtet hätten. Die Betroffenen verloren dadurch den Zugang zu ihren gekauften Inhalten.