Fortnite: In 6 Tagen startet Chapter 4 Season 2 – Alles zum Release, Battle Pass und Live-Event

In Fortnite startet nächste Woche schon Season 2 Chapter 4. Damit ihr wisst, was euch in der neuen Season an Skins, Items und weiteren Neuerungen erwartet, haben wir für euch eine Übersicht erstellt.

Wann startet Chapter 4 Season 2? In Fortnite startet Chapter 4 Season 2 am 8. März 2023. Die Uhrzeit ist noch nicht bekannt, wir gehen jedoch davon aus, dass Epic Games sich entweder morgens oder abends dazu entschließen wird, die Server herunterzufahren.

Was euch jedoch im Battle Pass erwartet und ob es ein Live-Event geben könnte, erfahrt ihr im folgenden Verlauf des Textes.

Hier ist nochmal der Trailer zu Chapter 4 Season 1, falls ihr diesen verpasst habt:

Fortnite: Season 2 Chapter 4 – Battle Pass und Live-Event

Ist der neue Battle Pass bekannt? Der neueste Battle Pass von Fortnite wird immer unter Verschluss gehalten und ist somit erst zum Start von Season 2 offiziell bekannt. Es gibt jedoch Leaker, die sich mit vertrauenswürdigen Insidern unterhalten haben. Bei den Infos ging es um das Setting sowie den Battle Pass.

Aus diesem Grund haben Hypex und Shiina auf Twitter ihre Insiderinfos veröffentlicht und ihr könnt mit folgenden Skins rechnen:

Unter den Skins sind vier Skins aus Umfragen zu sehen und eine neue Anime-Kollaboration mit dem Anime “Attack on Titan”. Diese Montur heißt Eren und ist ein bekanntes Gesicht der Serie. Dieser soll jedoch der geheime Skin sein und womöglich erst zu einem späteren Zeitpunkt, wie auch Geralt von Riva, veröffentlicht werden.

Welches Thema hat Season 2 Chapter 4? Laut den Leakern wird die kommende Season einen futuristischen, Neo-Tokio-Look besitzen. Ähnlich wie in Chapter 1 Season 9.

Wird es ein Live-Event geben? Das ist nicht bekannt und auch so sind keine Daten bezüglich eines Live-Events in Fortnite gefunden worden. Auch wenn in den Story-Missionen eine üble Macht versucht durchzudringen, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Live-Event geben. Sollten sich jedoch zufällig die Pläne von Epic Games ändern, werden wir unseren Artikel diesbezüglich aktualisieren.

Was haltet ihr vom Battle Pass von Chapter 4 Season 2? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da und erzählt uns, worauf ihr euch freuen würdet!

