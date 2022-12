Fortnite: Geralt von Riva freischalten – Wann und wie geht das?

Mehr zu den „verbotenen“ Items in Fortnite erfahrt ihr hier: Fortnite bringt „verbotene“ Items in den Shop, nur um sie wieder zu entfernen – Spieler glauben, das ist Absicht

Wie werde ich Geralt von Riva freischalten können? Schon in der Vergangenheit konnten Spieler ihre Zusatzskins in Battle Passes durch Quests freischalten . Diese werden jedoch erst bekannt gegeben, wenn der Timer der Freischaltung abgelaufen ist.

Epic Games verweist jedoch darauf, dass er demnächst freigeschaltet werden kann und das in 61 Tagen (Stand. 08. Dezember 2022). Der genaue Startzeitpunkt ist also Dienstag, der 07. Februar 2023. Bis dahin müsst ihr euch gedulden.

Wann schalte ich Geralt von Riva frei? Geralt von Riva ist der Hauptcharakter von The Witcher und kann in Fortnite Chapter 4 Season 1 durch den Battle Pass freigeschaltet werden. Wer sich jedoch den Battle Pass gleich zum Start gönnt, wird bemerken, dass Geralt nicht sofort erspielt werden kann. Das liegt daran, dass er als Bonus-Skin im Battle Pass integriert wurde.

Fortnite hat mit Chapter 4 erneut viele neue Gesichter in den BR-Shooter portiert. Darunter auch der Hexer aus The Witcher – Geralt von Riva. Wie und vor allem wann ihr diesen freischalten könnt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

